Капитан «Куньлуня» Брэндо Йип заявил, что с нетерпением ждет возможности выступить в составе сборной Китая на Олимпиаде в Пекине.

— Что для вас значит перспектива представлять Китай на Олимпиаде?

— Для меня будет большой честью представлять Китай. Это будет важно в будущем — например, я включу телевизор через двадцать лет и увижу, что сборная Китая заслужила право выступать на Олимпийских играх, а не просто получила путевку как принимающая сторона. Или если увижу, как хоккеиста из Китая спросят, почему он начал играть в хоккей, а он ответит: «В 2022 году мне было пять лет, и я смотрел, как наша играет на Олимпиаде». Вот тогда я подумаю, что мы правильно выполнили свою работу.

— Вы чувствуете рост популярности хоккея в Китае?

— Когда мы начали играть в Шанхае, у нас было около двадцати фанатов. Постепенно, от месяца к месяцу, от сезона к сезону, на трибунах становилось больше людей. Когда мы были в Пекине, у нас уже появилось несколько тысяч болельщиков. Мы посетили несколько школ, провели презентации в торговых центрах и тому подобное, чтобы рассказать о «Куньлуне» и хоккее в целом. Хоккейное движение в Китае набирает обороты. Иногда я вижу определенных фанатов на играх, а потом замечаю, что они приходят снова и снова, чтобы поддержать нас — это хороший знак.

— Вы являетесь лидером команды, участники которой входят в национальную команду. В то же время у «Куньлуня» есть проблемы с уровнем игры с начала сезона в КХЛ. Как вы помогаете каждому концентрироваться на игре, не обращая внимания на негативные заголовки газет?

— Конечно, наша игра — американские горки. Я напоминаю ребятам, что мы должны идти к большой цели, для достижения которой необходимо работать каждый день. Мы должны сосредоточиться не на быстром результате, а на главной цели — выступлении на Олимпиаде. Мы пробуем разные игровые планы и стратегии. Мы играем вместе так долго, что у нас уже хорошая химия. Надеюсь, мы сможем привнести это в нашу игру.