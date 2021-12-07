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Познер — о бойкоте США Игр: «Если страна повинна в геноциде, то бойкот должен быть без участия спортсменов»

Познер назвал бойкот США Олимпийских игр в Китае невразумительной политической игрой
12:59
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Известный журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«С моей точки зрения, мера половинчатая. Если страна и в самом деле повинна в геноциде, если она нарушает права человека, то бойкот должен быть полным, без участия спортсменов. Кроме того, политика Китая давно известна, почему обьявили бойкот в последний момент? В общем, нет логики, а есть какая-то невразумительная политическая игра», — сказал Познер «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.

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Данил Алешин все материалы автора
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