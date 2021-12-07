Известный журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«С моей точки зрения, мера половинчатая. Если страна и в самом деле повинна в геноциде, если она нарушает права человека, то бойкот должен быть полным, без участия спортсменов. Кроме того, политика Китая давно известна, почему обьявили бойкот в последний момент? В общем, нет логики, а есть какая-то невразумительная политическая игра», — сказал Познер «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.