Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Американцы для меня никогда не были каким-то показателем в дипломатических отношениях и организации спортивных мероприятиях. Чемпионат мира 1973 в Лэйк-Плэсиде — это катастрофа просто. У американцев такая экономика! А организовать ничего не могут. Я не помню, чтобы хоть раз они что-то нормально организовали. Американцы — это раковая опухоль на теле Земли. Давно надо было всей Европой скинуться по кулаку и показать этим словоблудам. Им глубоко плевать. Да кто такие эти американцы?

Вот смотришь на Байдена и понимаешь, что такого человека могли выбрать только американцы. Он же еле говорит. Наверное, Паркинсон у него. Я не боюсь этого говорить, мне глубоко плевать. Если американцы не приедут в Пекин, я уверен — Олимпиада пройдет на высоком уровне", — сказал Тихонов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.