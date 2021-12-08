Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
20:45
Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады 2022 года в Китая. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает TSN.
Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.
8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
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