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Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

20:45
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Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады 2022 года в Китая. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает TSN.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.

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Иван Шитик все материалы автора
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