Бах: «МОК обеспокоен вопросом участия в Олимпиаде спортсменов, а не политиков»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение некоторых стран объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«МОК всегда обеспокоен вопросом участия спортсменов в Олимпийских играх, поэтому мы приветствуем поддержку, которая оказана олимпийским командам их властями, — приводит слова президента ТАСС. — Это дает спортсменам уверенность. Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета».

Ранее политики Великобритании, Канады, США и Австралии заявили о том, что не поедут в Пекин на зимние Олимпийские игры, но спортсмены смогут принять участие в турнире. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

Олимпиада-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.