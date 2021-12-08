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Бах: «МОК обеспокоен вопросом участия в Олимпиаде спортсменов, а не политиков»

21:08

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение некоторых стран объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«МОК всегда обеспокоен вопросом участия спортсменов в Олимпийских играх, поэтому мы приветствуем поддержку, которая оказана олимпийским командам их властями, — приводит слова президента ТАСС. — Это дает спортсменам уверенность. Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета».

Ранее политики Великобритании, Канады, США и Австралии заявили о том, что не поедут в Пекин на зимние Олимпийские игры, но спортсмены смогут принять участие в турнире. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

Олимпиада-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13149977

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Анна Горшкова все материалы автора
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