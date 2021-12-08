Чернышенко раскритиковал дипломатические бойкоты Олимпиады-2022

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что дипломатические бойкоты Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США и Австралии не повлияют на олимпийское движение.

«Очень обидно, что страдают от этого сами спортсмены, болельщики, поскольку мы знаем, что спортсмены выстраивают свой цикл тренировок, выходят на пик формы, это сложный процесс, в котором задействовано огромное количество специалистов. Конечно, когда это пытаются политизировать, это может омрачить для кого-то праздник, но не для олимпийского движения, потому что оно было и будет, несмотря ни на какие попытки его бойкотировать, протестовать, — сказал Чернышенко. — Мы же будем болеть за наших спортсменов. Будем держать за них кулаки, потому что самое главное, что нужно, — это наша поддержка и вера в них. Думаю, она у нас есть», — цитирует Чернышенко «Газета.Ru».

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия.