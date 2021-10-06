Сборная России по бобслею и скелетону успешно прошли тестирование на коронавирус после прилета в Пекин
11:58
Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Даниил Чабан сообщил, что команда успешно сдала тесты на коронавирус по прилете в Пекин (Китай) для тренировок на олимпийской трассе.
«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты», — приводит ТАСС слова Чабана.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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