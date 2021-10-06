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Сборная России по бобслею и скелетону успешно прошли тестирование на коронавирус после прилета в Пекин

11:58

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Даниил Чабан сообщил, что команда успешно сдала тесты на коронавирус по прилете в Пекин (Китай) для тренировок на олимпийской трассе.

«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты», — приводит ТАСС слова Чабана.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12589343

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное