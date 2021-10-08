Дания назвала тройку игроков, которые выступят на Олимпиаде в Пекине
Стали известны первые три игрока сборной Дании, которые приглашены на Олимпиаду-2022
18:04
Сборная Дании объявила имена трех игроков, которые первыми получили приглашение в национальную сборную для участия в Олимпиаде в 2022 году. Этой чести удостоились нападающие Николай Элерс («Виннипег»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус») и Александер Труэ («Сан-Хосе»).
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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