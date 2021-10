Дания назвала тройку игроков, которые выступят на Олимпиаде в Пекине

Watch out for @DKIshockey this year in @Beijing2022 as @NHL players @OBjorkstrand, Nikolaj Ehlers and Alexander True officially join the #Olympics roster.



More info ? https://t.co/ZUknuqtwVb@BlueJacketsNHL @NHLJets @SeattleKraken pic.twitter.com/vEjpqnAjB9