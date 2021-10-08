ФХР объявила первых трех игроков в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров, сообщает Twitter ФХР.

??? Считаем дни до Олимпиады в Пекине — и представляем первую тройку игроков, которые сыграют за нашу сборную на Играх #Beijing2020

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ZioglGQNtO — Хоккей России (@russiahockey) October 8, 2021

36-летний Александр Овечкин — форвард «Вашингтона». 27-летний Андрей Василевский защищает ворота «Тампы-Бэй», а 28-летний Никита Кучеров играет в нападении этого же клуба.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

Отметим, что «СЭ» правильно определил первую тройку сборной России.