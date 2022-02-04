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Пекин-2022

Сегодня, 18:18

Боярский остался доволен церемонией открытия Олимпийских игр в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Известный актер Михаил Боярский высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Понравилось открытие Олимпиады. Китайцы все сделали с большим вкусом, очень скромно, несмотря на масштабы экономически сильного государства. Невзирая на свою силу, сделали все очень по-доброму, трогательно и проникновенно. Сделали с тем чувством, которое объединяет всех людей — с добротой. Красота спасет мир — они к этому стремятся.

Художники справились с главной задачей — принести добро в мир, объединить человечество. Милосердие — это очень важно», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Церемония открытия прошла 4 февраля в столице Китая на стадионе «Птичье гнездо». В параде спортсменов приняли участие делегации 95 стран.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

 
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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4597893-mihail-boyarskij-ocenil-ceremoniyu-otkrytiya-zimnej-olimpiady-v-pekine.html
Олимпиада
Михаил Боярский
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