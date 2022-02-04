Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:17

«Я знаю, каким трудом удалось отстоять наш триколор». Свищев — о форме сборной России на открытии Олимпиады

Свищев поделился мнением о форме сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о форме сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Видя, как прошла наша команда, у меня остались теплые, дружеские и волнительные впечатления. Что касается нашей формы, то тут неоднозначное мнение. Я не большой специалист в моде, но есть вопросы по форме. Надо отдать должное ОКР. Я знаю, каким трудом удалось отстоять наш триколор. На левом плече он был сегодня, остались наши цвета. Я знаю, как тяжело согласовать это с МОК в условиях санкций. Это некий компромиссный вариант, чтобы в форме присутствовали цвета нашего флага. Но все равно вопросы некоторые по форме остаются», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее 4 февраля в Пекине завершилась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран, в том числе делегация России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Дмитрий Свищев
1
1
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Лед лазеров, огонь фейерверков и самый крошечный факел в истории. Чем Церемония открытия Олимпиады в Пекине войдет в историю
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Норвежцы теряют медали из-за ковидного рейса. Так ли были не правы наши хоккеисты?
Сотникова — о выступлении Кондратюка: «Не дышала»
Тарпищев высказался об открытии Олимпиады в Пекине
В топе — смешанная эстафета биатлонистов и женский скиатлон. Будут ли у нас медали на старте Игр?
Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о правильной экипировке спортсменов на скиатлон
Ирина Роднина: «Я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ОКР — понятно без иероглифов. Фото

Боярский остался доволен церемонией открытия Олимпийских игр в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости