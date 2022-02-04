Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о форме сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Видя, как прошла наша команда, у меня остались теплые, дружеские и волнительные впечатления. Что касается нашей формы, то тут неоднозначное мнение. Я не большой специалист в моде, но есть вопросы по форме. Надо отдать должное ОКР. Я знаю, каким трудом удалось отстоять наш триколор. На левом плече он был сегодня, остались наши цвета. Я знаю, как тяжело согласовать это с МОК в условиях санкций. Это некий компромиссный вариант, чтобы в форме присутствовали цвета нашего флага. Но все равно вопросы некоторые по форме остаются», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее 4 февраля в Пекине завершилась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран, в том числе делегация России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.