Поздняков назвал замечательной церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о церемонии открытия Игр в Пекине.

«Замечательная церемония. Очень лаконичная. Тепло хозяева поприветствовали всех, кто приехал на этот замечательный праздник. Уверен, что все вдохновились сегодняшним событием. Потому что с сегодняшнего дня Игры открыты. И пути к олимпийской мечте для наших спортсменов открыты и видимы на расстоянии вытянутой руки», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Церемония открытия прошла на Национальном стадионе в Пекине. В ней приняли участие делегации 95 стран.

Зимние Олимпийский игры пройдут с 4 по 20 февраля.