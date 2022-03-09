Мэр Москвы Собянин озвучил размер выплат от правительства столичным победителям и призерам Олимпиады в Пекине

Московские спортсмены-победители и призеры Олимпиады в Пекине получат дополнительные выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

«Правительство Москвы приняло решение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам — победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 миллиона рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 миллиона рублей для серебряных призеров и 1,7 миллиона рублей для бронзовых призеров. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады — 2022, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм», — приводит ТАСС слова представителя столичной мэрии.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Московские спортсмены заработали 13 медалей, из них 3 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Победителями и призерами Игр в личном или командном зачете стали 25 московских спортсменов в семи видах спорта.