Хоккеист сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс сдал положительный тест на коронавирус по ходу Олимпиады в Пекине, сообщает LTV.

«Ситуация меняется каждый день. Было запланировано, что Карсумс сыграет против финнов. У него положительный тест», — сказал главный тренер латвийской команды Харийс Витолиньш.

10 февраля сборная Латвии в стартовом матче олимпийского турнира уступила команде Швеции (2:3). 11 февраля латвийцы проведут матч группового раунда против финнов, 13 февраля — против словаков.