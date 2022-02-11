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Сегодня, 16:13

Хоккеист сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс сдал положительный тест на коронавирус по ходу Олимпиады в Пекине, сообщает LTV.

«Ситуация меняется каждый день. Было запланировано, что Карсумс сыграет против финнов. У него положительный тест», — сказал главный тренер латвийской команды Харийс Витолиньш.

10 февраля сборная Латвии в стартовом матче олимпийского турнира уступила команде Швеции (2:3). 11 февраля латвийцы проведут матч группового раунда против финнов, 13 февраля — против словаков.

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Мартиньш Карсумс
Коронавирус
Сборная Латвии по хоккею
Харийс Витолиньш
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