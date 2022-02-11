Главный тренер сборной Канады рассказал, как получил травму перед Олимпиадой

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен рассказал, как получил травму на сборе команды перед началом Олимпиады.

Во время командного единения в Швейцарии он упал с саней, ударился о дерево, а потом перенес операцию по поводу сломанного ребра и пробитого легкого, пишет журналист Джошуа Клиппертон в Twitter.

Жюльен мог пропустить Олимпиаду в Пекине, но врачи все же разрешили ему присоединиться к команде.

Предполагалось, что главным тренером канадской сборной на Играх будет ассистент Жюльена Джереми Коллитон.