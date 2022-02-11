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Сегодня, 15:56

Главный тренер сборной Канады рассказал, как получил травму перед Олимпиадой

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен рассказал, как получил травму на сборе команды перед началом Олимпиады.

Во время командного единения в Швейцарии он упал с саней, ударился о дерево, а потом перенес операцию по поводу сломанного ребра и пробитого легкого, пишет журналист Джошуа Клиппертон в Twitter.

Жюльен мог пропустить Олимпиаду в Пекине, но врачи все же разрешили ему присоединиться к команде.

Предполагалось, что главным тренером канадской сборной на Играх будет ассистент Жюльена Джереми Коллитон.

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Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Клод Жюльен
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