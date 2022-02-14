Керглингистка Арсенькина назвала причины неудачного выступления сборной России на Олимпиаде-2022

Керлингистка Галина Арсенькина прокомментировала шестое подряд поражение сборной России на Олимпиаде-2022 и досрочную потерю шансов на медали.

— Что происходит с игрой команды?

— Игра против Дании продемонстрировала, что понимания нет. В восьмом энде была критическая неудача, которую невозможно ничем объяснить. Очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. И это случилось в самый критический момент, когда уже нет времени что-то исправить. Очень сложно что-то говорить, когда твои попытки оборачиваются неудачей.

Мы очень мотивированная команда, поэтому будем бороться до последнего матча. Сейчас это осложняется нашим положением в таблице. Но мы будем бороться и стараться вернуть нашу игру, которую пока не можем показать. Это не наш уровень, нужно анализировать, как так получилось.

Здесь, наверное, и психологическое давление в начале турнира, и дальше уже тяжело выбраться после нескольких поражений подряд выбраться. Но самое главное — не можем найти свою игру. Наверное, искать ответы нужно где-то в нашей подготовке.

Россия занимает десятое место в турнирной таблице олимпийского турнира. На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.