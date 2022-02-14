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Сегодня, 17:59

Корея обыграла Японию, Канада победила Великобританию в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент

Состоялись матчи кругового турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Кореи одержала победу на Японией со счетом 10:5, Великобритания уступила Канаде (3:7), а Швеция в эсктра-энде обыграла Швейцарию (6:5).

Ранее сборная России проиграла Дании (5:10) и потерпела шестое поражение подряд на Олимпиаде-2022. Национальная команда еще не одержала ни одной победы в круговом турнире.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Япония — Корея — 5:10

Великобритания — Канада — 3:7

Швейцария — Швеция — 5:6

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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