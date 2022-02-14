Корея обыграла Японию, Канада победила Великобританию в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде
Состоялись матчи кругового турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.
Сборная Кореи одержала победу на Японией со счетом 10:5, Великобритания уступила Канаде (3:7), а Швеция в эсктра-энде обыграла Швейцарию (6:5).
Ранее сборная России проиграла Дании (5:10) и потерпела шестое поражение подряд на Олимпиаде-2022. Национальная команда еще не одержала ни одной победы в круговом турнире.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Япония — Корея — 5:10
Великобритания — Канада — 3:7
Швейцария — Швеция — 5:6
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