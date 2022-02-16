Сборная России по биатлону занимает седьмое место после первого этапа женской эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по биатлону занимает седьмое место после первого этапа женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за российскую команду выступила Ирина Казакевич, которая использовала по одному дополнительному патрону на обоих огневых рубежах. Казакевич передала эстафету Кристине Резцовой с отставанием от лидирующей сборной Германии в 16,9 секунды.

Второе место после первого этапа занимает сборная Швеции, на третьей строчке — Италия.

Помимо Ирины Казакевич и Кристины Резцовой за сборную России в эстафете выступят Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.