Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 11:02

Сборная России по биатлону занимает седьмое место после первого этапа женской эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по биатлону занимает седьмое место после первого этапа женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за российскую команду выступила Ирина Казакевич, которая использовала по одному дополнительному патрону на обоих огневых рубежах. Казакевич передала эстафету Кристине Резцовой с отставанием от лидирующей сборной Германии в 16,9 секунды.

Второе место после первого этапа занимает сборная Швеции, на третьей строчке — Италия.

Помимо Ирины Казакевич и Кристины Резцовой за сборную России в эстафете выступят Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Олимпиада 2022: Александр Большунов&nbsp;&mdash; Александр Терентьев. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
1
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, биатлон, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

Норвежка Экхофф допустила пять промахов и ушла на два штрафных круга в эстафете на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости