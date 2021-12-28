Майгуров рассказал о целях биатлонистов на Олимпиаду: «Две медали, одна из которых золотая»

Президент СБР Виктор Майгуров поделился планами на Олимпийские игры в Пекине. По словам руководителя, должно быть как минимум две медали.

«Я неоднократно заявлял, что у нас нет суперпланов, — сказал Майгуров. — Все наши спортсмены будут бороться за медали в каждой гонке. Учитывая результаты за последнее четырехлетие, я был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой. Но точно уверен, что могут выиграть и больше».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.