Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду будет объявлен 17 января

Союз биатлонистов России (СБР) объявит состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине 17 января.

«Состав мы решили объявить на совместной пресс-конференции с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым 17 января», — приводит слова президента СБР Виктора Майгурова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.