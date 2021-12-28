Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду будет объявлен 17 января
16:52
Союз биатлонистов России (СБР) объявит состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине 17 января.
«Состав мы решили объявить на совместной пресс-конференции с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым 17 января», — приводит слова президента СБР Виктора Майгурова ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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