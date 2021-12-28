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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду будет объявлен 17 января

16:52
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Союз биатлонистов России (СБР) объявит состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине 17 января.

«Состав мы решили объявить на совместной пресс-конференции с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым 17 января», — приводит слова президента СБР Виктора Майгурова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13318749

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Иван Шитик все материалы автора
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