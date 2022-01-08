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Сборная России по биатлону сократила отставание от третьего места в таблице олимпийских квот

18:08
Кристина Резцова. Фото AFP
Кристина Резцова. Фото AFP

Сборная России по биатлону занимает пятое место в таблице олимпийских квот, информирует сайт IBU.

56 очков пока не хватает, чтобы сократить отставание до третьего места. В этом случае на Олимпиаде-2022 в Пекине у российской команды будет шесть биатлонистов.

Напомним, сегодня российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Таблица олимпийских квот:

1. Норвегия — 4832

2. Франция — 4627

3. Германия — 4339

4. Швеция — 4338

5. Россия — 4283

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Роман Шишов все материалы автора
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