Сборная России по биатлону сократила отставание от третьего места в таблице олимпийских квот
18:08
Сборная России по биатлону занимает пятое место в таблице олимпийских квот, информирует сайт IBU.
56 очков пока не хватает, чтобы сократить отставание до третьего места. В этом случае на Олимпиаде-2022 в Пекине у российской команды будет шесть биатлонистов.
Напомним, сегодня российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Таблица олимпийских квот:
1. Норвегия — 4832
2. Франция — 4627
3. Германия — 4339
4. Швеция — 4338
5. Россия — 4283
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