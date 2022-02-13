Зайцева назвала отличным результатом бронзу Латыпова после болезни

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала бронзу российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Поздравляю нашу команду, СБР и всю Россию с медалью! Я очень рада за Эдика! На последнем огневом рубеже, может быть, торопился Латыпов. Нужно у него спрашивать, что произошло. Мог и неправильно отработал спуск. Но он все равно молодец! После болезни и такого большого перерыва отличный результат. Если он будет дальше выступать, на следующей Олимпиаде у него будет больше опыта в таких ситуациях. Когда стоишь вдвоем на огневом рубеже, нужно отключатся, а не видеть себя на финише или видеть, как ты кого-то обгоняешь. Подняться с 11 места на третье — отличный результат!» — сказала Зайцева «СЭ».

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего у сборной России на данный момент 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.