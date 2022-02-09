Иранский горнолыжник сдал положительный допинг-тест в Пекине

Иранский горнолыжник Хусейн Саве-Шемшаки временно отстранен от участия в Олимпийских играх в Пекине за нарушение допинговых правил, сообщает сайт Международного агентства по тестированию (ITA).

Допинг-проба спортсмена, взятая уже в Пекине, дала положительный результат. В пробе обнаружены следы анаболических стероидов.

36-летний Саве-Шемшаки участвовал в Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.