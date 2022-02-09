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Допинг

Сегодня, 20:33

Иранский горнолыжник сдал положительный допинг-тест в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Иранский горнолыжник Хусейн Саве-Шемшаки временно отстранен от участия в Олимпийских играх в Пекине за нарушение допинговых правил, сообщает сайт Международного агентства по тестированию (ITA).

Допинг-проба спортсмена, взятая уже в Пекине, дала положительный результат. В пробе обнаружены следы анаболических стероидов.

36-летний Саве-Шемшаки участвовал в Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с допинг-пробой Валиевой. Онлайн

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