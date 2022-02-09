Словацкая горнолыжница Влгова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слаломе
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финиал в женском слаломе.
Золотую медаль завоевала Петра Влгова из Словакии — 1.44,98 минуты. Серебро у австрийки Катарины Линсбергер (1.45,06), замкнула тройку призерок Венди Хольденер из Швейцарии (1.45,10).
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Слалом
2-я попытка
1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98
2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.45,06
3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.45,10
4. Лена Дюрр (Германия) — 1.45,17
5. Андрейа Слокар (Словения) — 1.45,20
6. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.45,58
7. Камилль Раст (Швейцария) — 1.45,75
8. Пола Молцан (США) — 1.46,18
9. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — 1.46,31
10. Алин Даниот (Швейцария) — 1.46,64
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