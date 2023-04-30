Спортсмена парализовало после травмы. Он не сдался, но теперь от него ушла жена

У австралийского регбиста Алекса Маккиннона и его супруги была сказочная история любви, но даже трое детей не смогли спасти этот брак.

Карьера австралийского игрока в регбилиг (регби-13) Алекса Маккиннона на взрослом уровне оборвалась трагически. Он подавал большие надежды: дебютировал в Национальной лиге (высший дивизион) в 19 лет и в первом же матче занес две попытки. Вскоре последовал вызов в состав молодежной сборной страны и переход в одну из сильнейших команд Зеленого континента — «Ньюкасл Найтс».

Но в выездном матче «Рыцарей» против «Мельбурна», проходившем 24 марта 2014 года, в 22-летнего игрока влетели на большой скорости сразу трое соперников. Итог: перелом двух шейных позвонков, повреждения спинного мозга, медикаментозная кома и паралич нижних конечностей. За ужасные увечья, разделившие жизнь Маккиннона на до и после, главный виновник — игрок «Мельбурна» Джордан Маклин — получил всего лишь семиматчевую дисквалификацию.

Парализованному игроку помогали все, кто мог

Руководство лиги добилось того, чтобы Маккиннону выплатили максимально возможную страховку — 500 тысяч австралийских долларов, а также предоставило Алексу гарантию пожизненного трудоустройства в своей структуре. Едва выйдя из комы через две недели после травмы, теперь уже экс-регбист сделал предложение своей возлюбленной — Тейган Пауэр, с которой на тот момент был вместе уже четыре года.

Маккиннон пообещал девушке, что у алтаря встанет из инвалидного кресла, и к всеобщему восторгу (а за воодушевляющим романом через прессу и телевидение следили миллионы австралийцев) сдержал слово! На церемонии, прошедшей в 2017 году, Алекс поразил даже врачей, чьи прогнозы не были столь оптимистичными. Любовь буквально поставила его на ноги. Год спустя у молодой семьи родился первый ребенок — дочь Харриет Энн. В личной жизни у Маккиннона царила идиллия, но экс-спортсмена продолжал волновать эпизод с травмой.

Алекс Маккиннон покидает поле на носилках. Фото Getty Images

Настоящий «Рыцарь» нашел силы простить

Почти год после эпизода, оставившего Алекса инвалидом на всю жизнь, он не знал, чем себя занять. Страховка от лиги и сбор денег двумя бывшими командами, за которые Маккиннон выступал за свою карьеру («Ньюкасл Найтс» и «Сент-Джордж Иллавара Дрэгонс», учредившие специальный трофей имени игрока), позволяли ему уделять максимум времени реабилитации.

Однако в голове австралийского регбиста, как он рассказывал позднее в интервью League Life, «...продолжали копиться ненависть, гнев и разочарование». Маккиннон «жаждал мести Джордану Маклину и капитану команды соперников Кэмерону Смиту». Эти мысли привели бывшего спортсмена к намерению подать в суд на своего главного обидчика.

Однако в итоге Маккиннон поступил как настоящий рыцарь: лично встретился с Маклином, поговорил и простил его. В разговоре с прессой прикованный к инвалидной коляске спортсмен заявил, что «не представлял, через что прошел травмировавший [его] игрок, которого также постоянно преследовали мысли о том злополучном матче».

Тейган Пауэр и Алекс Маккиннон. Фото Getty Images

Карьера пошла в гору, но пришлось расстаться с женой

За прошедшие с момента травмы девять лет Маккиннон искал себя: несколько лет с перерывами на попытки стать мотивационным оратором поработал координатором скаутской программы «Ньюкасл Найтс», а затем поступил в университет Ньюкасла. Там Алекс изучает психологию и намерен в будущем стать «наставником для тех, кто пострадал от подобных травм, или для членов их семей».

Увы, собственную семью сохранить Маккиннону не удалось. Весной 2022 года стало известно, что сказочной истории любви регбиста и Тейган Пауэр наступил конец. Пара подала на развод, но сохранила дружеские отношения и совместную опеку над детьми (в 2021 году у них родились еще и дочери-близняшки). Маккиннон признал, что ему тяжело было совмещать учебу, работу (а с недавних пор он эксперт по регби на Fox Sports) и семейную жизнь.

Алекс Маккиннон и игроки «Ньюкасл Найтс». Фото Getty Images

Помогает ли игрокам защита?

Да, регби — контактный и динамичный вид спорта, но травмы, подобные той, которую получил Алекс Маккиннон, — большая редкость. Дело в том, что правила строго ограничивают контакт: нельзя атаковать игрока, не владеющего мячом, запрещены столкновения в прыжке, подкаты, а также захваты за шею и голову.

Тем не менее травматичность в регби растет. Как показали исследования университета Бата в Великобритании, повреждения игроков стали серьезнее: если в 2002 году среднее время восстановления спортсмена составляло 16 дней, то в сезоне-2014 (злополучном для Маккиннона) — 26! Главная причина возросшего травматизма — то, что игроки за последние годы стали намного крупнее и атлетичнее. Так, средний вес игрока сборной Англии по сравнению с 1995 годом увеличился на 10%.

Не спасают, а зачастую усугубляют ситуацию и мягкие шлемы, разрешенные в регби (в подобном на матчи выходил футбольный вратарь Петр Чех). По данным опроса Института травм мозга Великобритании, более половины опрошенных игроков-профессионалов считали, что шлем защищает от сотрясения. На самом же деле наголовье спасает только от травм хрящей ушей, а также рассечений. Игроки же об этом не знают и смело идут в столкновения.