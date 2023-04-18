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«Меня не волнует, что думают другие». Канадка зарабатывает на большой спорт эротическими фото

Владимир Мочалкин
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Конькобежка Александра Янкулеску.
Александра Янкулеску.
Фото из личного архива
Участница Олимпиады Александра Янкулеску сменила конькобежный овал на велотрек, найдя необычный источник финансирования.

Конькобежка Александра Янкулеску — знаковая фигура для канадского спорта. Будучи участницей двух чемпионатов мира и одной Олимпиады, девушка не имеет каких-либо серьезных достижений на мировой арене. Однако именно ей принадлежат два конькобежных рекорда Канады — на дистанциях 500 и 1000 метров.

Несколько лет назад Александра шокировала болельщиков, зарегистрировавшись на популярном сервисе для взрослых OnlyFans. Публикуя свои горячие фотографии, 31-летняя девушка зарабатывает приличные деньги, которые помогают ей развивать сторонние проекты и осуществить давнюю мечту. Янкулеску хочет войти в элитный клуб спортсменок, участвовавших и в летней, и в зимней Олимпиадах.

Конькобежка Александра Янкулеску.
Фото Global Look Press

По стопам матери

Александра занимается спортом с раннего возраста — уже в два года она начала кататься на коньках, лыжах и играть в теннис. В 2001 году, когда ее семья иммигрировала из Румынии в канадский Торонто, девушка стала заниматься в клубе шорт-трека Cyclones. Увлечение шорт-треком стало не случайным — мать спортсменки Санда Турку была чемпионкой Румынии и мечтала, чтобы дочь пошла по ее стопам, но уже в новой стране.

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В 2007 году, в возрасте 16 лет, девушка влюбилась в конькобежный спорт, и в 2007 и 2008 годах Алекс становилась чемпионкой Румынии среди юниоров в многоборье, а начиная с 2009 года девушка стала добиваться успеха в чемпионатах Канады и Северной Америки. В 2011 году Янкулеску дебютировала в юношеской сборной Канады, а уже спустя три года она участвовала в Кубке мира в составе национальной команды «кленового листа». С тех пор конькобежка участвовала в двух чемпионатах мира по спринту, в 50 гонках Кубка мира и даже в Олимпиаде-2018, установив несколько национальных рекордов Канады, которые ни кем не побиты до сих пор.

Конькобежка Александра Янкулеску.
Фото Global Look Press

За квартиру плачу с помощью OnlyFans

После Олимпиады Алекс переехала в Ванкувер, чтобы сконцентрировался на давней мечты — велоспорте на треке. Понимая, что на хобби много не заработать, из-за недостатка денег девушка зарегистрировалась на сервисе с платным контентом с эротическим уклоном. «Я участница Олимпиады, но я создала аккаунт на OnlyFans в 2021 году. Он помогает мне выжить. За квартиру плачу с помощью OnlyFans, за продукты, а также покрываю расходы на кофе и тренировки», — такую причину называет Алекс, объясняя причины публикации фото 18+.

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Девушка признается, что ей удалось быстро раскрепоститься, чтобы постоянно делать пикантные снимки. «Первая моя публикация была в тестовом режиме, но позже я поняла, что мне нравится мое тело и я хочу публиковать фото и видео без проблем. Я думала, что попробую этим заниматься первый месяц, а потом решу, как я себя буду чувствовать. Результаты были поразительными, я смогла научиться любить свое тело по-другому», — говорит спортсменка.

Мечта девушки — стать после зимних Игр участницей летней Олимпиады. Она надеется, что сможет попасть в состав сборной Канады для выступления в Париже-2024. Возможно, сервис для взрослых поможет ей в этом, что не скрывает сама спортсменка: «Меня не волнует, что думают другие люди, через некоторое время это перестает иметь значение, их мнение не оплачивает мои счета. Я решила использовать платформу OnlyFans как средство финансирования своей велокарьеры и осуществления своей олимпийской мечты, независимо от мнения других людей».

Конькобежка Александра Янкулеску.
из личного архива

Бизнес, работа и тренировки

Помимо своего прибыльного увлечения на OnlyFans, Александра не перестает заниматься сторонними проектами, многие из которых уже приносят девушке свои плоды. Так, в феврале 2016 года Янкулеску открыла свой собственный бизнес Body by Alex. Ее платформа предоставляет онлайн-курсы персонального обучения, программы для своих клиентов Алекс пишет сама лично. В 2017 году девушка попала в кинобизнес, работая ассистентом в Канадской ассоциации кино- и телепроизводства.

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Несколько лет назад конькобежка переехала в Европу для тренировок в Академии Тиальф в голландском Херенвене, параллельно работая детским тренером по роликовому катанию в конькобежном клубе «Линденурд». Девушка верит, что ее мечта попасть на летнюю Олимпиаду обязательно осуществится, и если не в Париже в 2024 году, то обязательно в 2028 году в Лос-Анжелесе.

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