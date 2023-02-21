От россиянки без ног отказалась семья, а она стала звездой спорта. Американцы забрали ее из приюта

История пловчихи из Иркутска.

Джессика Лонг — 16-кратная паралимпийская чемпионка по плаванию и блогер с миллионной аудиторией. У девушки редкое заболевание, из-за которого в детстве ей ампутировали ноги. Сейчас она мировая знаменитость. Однако не все в курсе, что она родилась в России у матери-подростка, а в 13-месячном возрасте ее удочерили американцы.

Только через 20 лет Лонг встретилась со своими биологическими родителями. Как сложилась судьба рекордсменки и почему она благодарна российской семье, которая от нее отказалась? Подробнее — в этом материале.

Татьяна стала Джессикой

Джессика появилась на свет в сибирском городе Братске. На момент рождения ее маме Наталье было 18 лет, а отцу Олегу — 17. У появившейся на свет девочки практически отсутствовали кости ниже коленей. Врачи посоветовали подросткам отказаться от дочери, получившей при рождении имя Татьяна.

Из-за врожденного заболевания, фибулярной гемимелии, медикам пришлось ампутировать девочке ноги. Будущая чемпионка мира среди паралимпийцев отправилась в детский дом. Через год ее удочерила американская семья Стивена и Элизабет Лонг и дала ей новое имя — Джессика.

«Я никогда не чувствовала себя приемным ребенком, — говорила в интервью Джессика Лонг. — Я всегда была частью этой семьи. Мои приемные родители провели невероятную работу, оспитывая всех нас. Особенно принимая во внимание то, что они усыновили детей с физическими недостатками».

Джессика Лонг в детстве.

Лонг признавалась, что злилась из-за своих физических особенностей. Каждый ее шаг — это преодоление. С малых лет ей приходилось постоянно быть в контакте с врачами и лежать на операционном столе. Медицинские процедуры также включали в себя спортивные нагрузки, которые особенно увлекли Джессику. Сперва она стала заниматься гимнастикой и скалолазанием, но чуть позже остановила свой выбор на плавании. Протезы стали для нее обыденностью. Поначалу она училась ходить, а потом побеждать.

«В нашей семье два мальчика и четыре девочки, — вспоминала Лонг в интервью. — Я просто нашла себя в плавании — мне понравилось. Я старалась задержать дыхание как можно дольше. Представляла себя Русалочкой. Когда мне было 12, я участвовала в Паралимпийских играх в Афинах и выиграла три золотые медали. Когда мне было 16, я соревновалась на Паралимпиаде в Пекине и выиграла четыре золотые, серебряную и бронзовую медали. По окончании моей спортивной карьеры я собираюсь стать тренером по плаванию».

Джессика установила много мировых рекордов и завоевала 29 олимпийских наград, но одно дело волновало ее больше всего — найти свою биологическую семью.

Джессика Лонг. Фото Global Look Press

Возвращение туда, где дали жизнь

В декабре 2013 года Джессике удалось увидеться с биологическими родителями. Звезда Паралимпийских игр приехала в Иркутск, сильно переживая. Одной из ее первых остановок стал детский дом, где она провела первые полтора года до переезда в США.

«Моя младшая сестра Ханна ездила со мной в Россию, где я встречалась со своей семьей, — рассказывала Лонг в интервью. — Причина, по которой я хотела встретить эту семью — мою родную семью, почему я приехала в Россию: я хотела, чтобы моя мама знала, что я не сержусь на нее. Я даже благодарна ей за то, что дала мне возможность стать удочеренной моей американской семьей. Я надеюсь, что кто-нибудь просто посмотрит со стороны на мою жизнь и подумает: «Если она может, то я тоже смогу».

Долгожданная встреча Лонг с родной мамой Натальей в Братске прошла без телекамер. Девушка общалась с ней на протяжении нескольких часов, а затем вышла из дома. На вопрос о том, почему за 20 лет ее мать ни разу не попыталась найти Джессику или позвонить, паралимпийская чемпионка ответила: «Знаете, она сказала, что любит меня, но это судьба такая».

Джессика Лонг и Наталья Кириллова. Первый канал

Джессика делится силами с теми, кто отчаялся. На ее аккаунт в TikTok подписано более миллиона человек. Там она регулярно демонстрирует, как протекает жизнь человека с ограниченными возможностями. Лонг выступает с лекциями и активно ведет общественную жизнь, помогая инвалидам.

Ее пример демонстрирует стремление не опускать руки. И не стоит забывать, благодаря кому она достигла таких вершин. Стремление помогать ближним и заботиться о людях — ключевые особенности для здорового общества. Хотелось, чтобы эти принципы соблюдались на всех уровнях. Ведь не у всех людей, испытывающих проблемы, судьба может сложиться по аналогии с Джессикой Лонг.