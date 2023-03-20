Почему детскому спорту тяжело без международных побед России? Мнение политолога

Самыми успешными в спортивном и политическом смысле становятся государства, которые умело совмещают внимание к внешним и к внутренним аспектам.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

В связи с международными санкциями призывы развивать детский спорт в России стали более четкими, однако очень часто их можно услышать из уст не совсем грамотных специалистов. В одиозных речах таких персонажей встречаются взаимоисключающие предложения: выйти из международных организаций, бойкотировать Олимпийские игры и другие соревнования, проводимые под эгидой МОК или международных спортивных федераций, и вместо подготовки к международным соревнованиям развивать детский и юношеский спорт. Логичность этих суждений равна адекватности предложения ударить пианисту по пальцам молотком, чтобы он играл бодрее.

Популярность видов спорта внутри страны зависит от успехов на международных турнирах

Нужно понимать, что популярность большинства видов спорта внутри страны прямо пропорциональна ее успехам в международных соревнованиях. Исключением будет являться разве что футбол. Сравните очереди в секции синхронного плавания в 1990-е годы и в период ослепительных побед наших синхронисток. Возможность выигрывать международные соревнования, становиться примером для подражания для людей по всему миру — это огромный стимул для подавляющего числа маленьких спортсменов.

Вы не встретите девочку-фигуристку пяти лет, у которой горят глаза на катке из-за того, что этот вид спорта помогает ей исправить стопы и улучшить осанку. У нее горят глаза потому, что она хочет на виду всей планеты вращаться, как Камила Валиева, прыгать, как Александра Трусова, передавать образы и доводить болельщиков до слез, как Анна Щербакова, получая вагоны мягких игрушек от поклонников из разных стран.

Родители всех перечисленных девочек пошли на многие жертвы для их успехов: оставляли работу, переезжали в другие города, ежедневно вставали в четыре утра, чтобы отвозить будущих чемпионок на тренировки. То же самое сейчас делают сотни родителей по всей стране. Заберите у них и их детей надежду на олимпийскую медаль или медаль чемпионата мира, и от детского спорта останутся кости. Сначала произойдет отток профессиональных спортсменов, а потом и остальные лишатся примеров Камил, Ань и Саш перед глазами и прекратят посещать секции.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важно не только привлечь детей в секции, но и удержать в них на долгие годы

Предоставить детям возможности заниматься спортом мало, важно удержать их в спортивных секциях на долгие годы. Спорт — это лишения, дисциплина и тяжелый труд. И как показывает практика, в век изобилия и развлечений заставить ребенка систематически заниматься спортом и терпеть ограничения невозможно. Любой тренер подтвердит, что желание школьника является основополагающим в процессе тренировок, усердие всегда держится на очень значимом стимуле. Чаще всего таким стимулом является желание быть похожим на какого-либо спортсмена и повторить его успех на Олимпийских играх или чемпионате мире, иметь свою победу на глазах миллионов людей.

У детского спорта в наши дни серьезные противники в виде гаджетов и виртуальной реальности. Если убрать спортсменов и минуты их триумфа из информационного пространства, то единственными кумирами для подрастающего поколения будут сомнительные персонажи из запрещенных соцсетей, демонстрирующие финансовый успех, основанный на деструктивных формах поведения. У детей перед глазами должен быть пример успеха, основанного на труде и стойкости духа. Детский спорт — это не только про здоровье, это и про воспитание нации.

Как же стимулировать детский спорт?

Во-первых, важно сохранять баланс между внешним и внутренним вектором развития российского спорта, сохранять стремление к возврату на международную спортивную арену и международные соревнования. Именно они поддерживают в детях готовность к лишениям и спортивной дисциплине, а в родителях готовность отвозить детей на тренировки и соревнования изо дня в день.

Во-вторых, действительно делать спорт доступнее. Очень много полезного для нынешнего времени существовало в советский период, где баланс профессионального и массового спорта был, на мой взгляд, идеальным. Похожая система, к слову, существует сейчас в Китае, обеспечивая не только здоровье нации, но и успехи в разных дисциплинах на международных соревнованиях. Не все, что делает китайское руководство, может быть интегрировано в российских реалиях, а вот взять на вооружение опыт СССР однозначно стоит.

Скажем, обеспечить возможность бесплатных занятий спортом на базе общеобразовательных школ. Это снимет вопрос территориальной доступности секций, избавит родителей от головной боли на тему того, как отвозить детей к тренерам после уроков. Для понимания: территориальная доступность спортивных секций для детей — это проблема не только маленьких городов России, но и многих районов Москвы. Например, в Раменках, достаточно благополучном районе столицы, уже много лет жители не могут добиться от муниципалитета даже единого центра досуга для детей. Эта тема становилась центральной в ходе двух последних муниципальных избирательных кампаний, но она до сих пор не решена. В рамках каждого электорального периода я вижу десятки таких примеров по всей России.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для секций на базе образовательных школ подойдут виды спорта с относительно «выносливым» и недорогим инвентарем: легкая атлетика, гимнастика для девочек, самбо или другой вид боевых искусств для мальчиков. К слову, результаты федерации самбо, обеспечившей несколько лет назад присутствие своего вида спорта во многих школах, стоит изучить представителям других спортивных федераций и государству в целом. Опыт программы «Самбо — в школу» достаточно успешный, это стоит признать.

Безусловно, нововведения потребуют пересмотра заработной платы учителей физической культуры, критериев их подбора, возможно, привлечения тренеров с изменением фонда оплаты труда. Но это значительно меньшие траты, чем строительство нового масштабного водного комплекса, который будет доступен не для всех.

В-третьих, важно поддерживать в поле зрения детей примеры олимпийских чемпионов и чемпионов мира, истории их побед. Сохранять в информационном пространстве примеры успеха через труд, а не через деструктивные формы поведения, которыми изобилуют социальные сети. И здесь востребованным может стать продолжение производства кинолент о спортсменах. Полезно также продолжение проектов в стиле «Олимпийского патруля», инициируемых Олимпийским комитетом России, которые ориентированы как раз на правильное просвещение детей в русле поддержания интереса к спорту. Однако в программе общения с детьми я порекомендовала бы сместить акцент с обсуждения олимпийских ценностей, которые, давайте будем честны, не соблюдаются даже МОКом, на обсуждение важности спорта и защиты своей Родины на международной спортивной арене в любых условиях.

Международные санкции показали, как много лакун в развитии отрасли внутри страны, в том числе в отношении детского спорта. Проблемы стоит решать, однако из крайности безусловного почитания профессионального спорта с международными соревнованиями не стоит бросаться в другую — радикальную самоизоляцию с попытками искусственного стимулирования детского спорта. Самыми успешными в спортивном и политическом смысле становятся государства, которые умело совмещают ориентацию на внешнее и внимание к внутреннему. У нас есть все шансы стать именно таким государством.