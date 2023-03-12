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Сегодня, 13:45

Хоккеиста Иванюженкова подозревают в убийстве: что известно на данный момент

Отдел хоккея «СЭ»
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Артем Иванюженков.
Фото ХК «Сочи»
Нападающего «Сочи» разыскивает полиция.

«Сочи» первым среди клубов КХЛ потерял шансы на попадание в плей-офф и после окончания регулярного чемпионата хоккеисты получили по несколько дней отдыха. Скоро команда должна возобновить тренировки, но, кажется, нападающий Артем Иванюженков их пропустит. Хоккеист попал в криминальные хроники: телеграм-канал «112» сообщил о том, что Иванюженков может быть причастен к убийству 23-летнего парня в подмосковном кафе.

Изначально канал сообщил, что Иванюженков задержан и проверяется на причастность к убийству, а затем — что он скрылся, а с родственниками ведутся переговоры, чтобы Артем добровольно появился в отделе полиции. При этом, по информации «112», несколько свидетелей заявили, что именно Иванюженков нанес смертельное ранение потерпевшему.

Позднее канал выяснил личность убитого — им оказался 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. Ранее они не были знакомы с Иванюженковым и столкнулись уже в баре.

Иванюженков — не самый известный и успешный хоккеист. В нынешнем сезоне он провел за «Сочи» 36 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-16». Всего же он забил всего один гол в 105 матчах за карьеру в КХЛ. Более известен Артем своими бойцовскими качествами, а самой яркой дракой можно назвать бой с Олегом Евенко.

Артем — сын депутата, бывшего министра спорта РФ и вице-президента Паралимпийского комитета России Бориса Иванюженкова. В июле 2020-го Иванюженков-младший насмерть сбил велосипедиста на Октябрьском проспекте в Подольске. Тогда выяснилось, что хоккеист не виноват: велосипедист пытался проехать по проезжей части перед машиной — Иванюженков не нарушил правила дорожного движения и не успел затормозить.

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