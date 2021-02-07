Под какую музыку будут награждать наших спортсменов в ближайшие два года

Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Скорее всего, она станет звучать и после него на остальных спортивных событиях, пока не разбанят наши флаг и гимн.

Мне эта идея кажется спорной. Нет — песня отличная, слова знаю, пел ее примерно каждый день, когда маршировал на плацу в кадетском корпусе. Но в этом и проблема. «Катюша» ассоциируется с армией, с войной. Понимаю, что это значимая часть нашей истории, о которой нельзя забывать, но мне не хочется, чтобы страну ассоциировали только с этим. Олимпиада и ЧМ — это все-таки про спорт. Про конкуренцию на стадионах, а не про великие, но далекие от голов, очков, секунд события.

На русском языке (у исполнителей или авторов из России) куча крутейшей музыки про мотивацию, эмоции и любовь. Я выбрал несколько композиций, которые могли бы заменить «Катюшу» на крупных международных соревнованиях. А вы свои варианты пишите в комментариях.

Gorky Park — Moscow Calling

Калинка

Кино — Перемен

t.A.T.u. — Нас не догонят

Глинка — Славься

Би 2 — Полковнику никто не пишет

Чайковский (композитор), Городецкий (слова) — Марш из «Щелкунчика»

Дунаевский (композитор), Лебедев-Кумач (слова) — «Широка страна моя родная...»

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.