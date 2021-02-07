  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Общество

«Катюша» — слишком военная. Гимн должны заменить Тату, Цой или Чайковский

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 14:55
Группа «Тату», Виктор Цой, Петр Чайковский.
Группа «Тату», Виктор Цой, Петр Чайковский.
Теги:
Под какую музыку будут награждать наших спортсменов в ближайшие два года
Какую песню предлагает петь вместо гимна российские олимпийцы.Ответили на санкции «Катюшей». Российские спортсмены придумали, что петь вместо гимна

Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Скорее всего, она станет звучать и после него на остальных спортивных событиях, пока не разбанят наши флаг и гимн.

Мне эта идея кажется спорной. Нет — песня отличная, слова знаю, пел ее примерно каждый день, когда маршировал на плацу в кадетском корпусе. Но в этом и проблема. «Катюша» ассоциируется с армией, с войной. Понимаю, что это значимая часть нашей истории, о которой нельзя забывать, но мне не хочется, чтобы страну ассоциировали только с этим. Олимпиада и ЧМ — это все-таки про спорт. Про конкуренцию на стадионах, а не про великие, но далекие от голов, очков, секунд события.

На русском языке (у исполнителей или авторов из России) куча крутейшей музыки про мотивацию, эмоции и любовь. Я выбрал несколько композиций, которые могли бы заменить «Катюшу» на крупных международных соревнованиях. А вы свои варианты пишите в комментариях.

Gorky Park — Moscow Calling

Калинка

Кино — Перемен

t.A.T.u. — Нас не догонят

Глинка — Славься

Би 2 — Полковнику никто не пишет

Чайковский (композитор), Городецкий (слова) — Марш из «Щелкунчика»

Дунаевский (композитор), Лебедев-Кумач (слова) — «Широка страна моя родная...»

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
41
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир