Байден пустил на соревнования трансгендеров. Женскому спорту конец?
Новый президент США Джо Байден, конечно, меньше всего желал в первый же день в Белом доме нажить себе врагов в спортивной среде. В день своей инаугурации он подписал указ «О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации». Указ запрещает дискриминировать трансгендеров в повседневной жизни, открывает для них дорогу для службы в армии и к другим гражданским благам и обязанностям. Казалось бы, при чем тут спорт?
Но в указе говорится, в частности, что любая школа или колледж, получающая государственное финансирование, обязана допустить к соревнованиям среди девочек представителей биологического мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. В противном случае учебному заведению грозят санкции вплоть до лишения финансирования.
Спортсменки не хотят соревноваться с трансгендерами
Указ Байдена — настоящая революция. До сих пор трансгендеров либо вообще не допускали к женским соревнованиям, либо — с большими ограничениями. Например, в легкой атлетике после истории с Кастер Семеней контролируют уровень тестостерона. Все, кто считает себя женщиной, но имеет уровень выше порогового, обязаны его понизить искусственно с помощью препаратов.
И вот теперь в США оказывается, что женские соревнования открыты вообще для всех. Достаточно заявить, что ты идентифицируешь себя с женским полом, и организаторы обязаны предоставить допуск. Не важно, сделана ли или планируется вообще операция, осуществлен ли прием гормонов и так далее.
Интересно, что даже в США далеко не все согласны с указом новоизбранного президента. Резко против выступил, например, бывшая звезда NFL Марселлус Уайли. Хотя, казалось бы, американскому футболу нашествие трансгендеров точно не грозит.
«Как отец трех дочерей и муж бывшей участницы школьных соревнований, я не могу остаться равнодушным, — написал Уайли в Twitter. — Пора создать отдельные соревнования для трансгендеров!»
As a father of 3 daughters & the husband to a former collegiate athlete, this hits home in a special way?It's time to create a separate transgender category in competition!— Marcellus Wiley ? (@marcelluswiley) January 30, 2021
Also think it's time for me to start a podcast bcuz some things need to be discussed in detail!?#respect pic.twitter.com/FFhmZutmmP
Сейчас в 17 штатах, наоборот, действуют законы, которые ограничивают участие трансгендеров в соревнованиях для девочек. Приняты они были только в прошлом году, и часто под давлением влиятельных родителей. Ведь на кону стоит не только (и не столько) спортивная карьера, сколько образование.
Спортивная стипендия в США позволяет бесплатно или почти бесплатно учиться в целом ряде престижных университетов и колледжей. Родители считают, что у ребенка-трансгендера изначально выше шансы показать нужные результаты в спорте и добиться этой стипендии, чем у нормотипичной девочки. А это уже обратная дискриминация.
Против нового указа выступила и легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Она считает, что «люди, испытавшие частично или полностью мужской пубертат», не должны выступать в женских соревнованиях в принципе. Для них лучше организовать отдельную категорию либо хотя бы давать гандикап нормотипичным женщинам в соревнованиях с трансгендерами.
Lindsay Hecox, a runner based in Idaho, was set to represent the women's team at Boise State University.— VICE TV (UK) (@vicelanduk) September 16, 2020
However, since the local authority passed the controversial Fairness in Women's Sport Act, this is in jeopardy. pic.twitter.com/amJXpPnlDC
Спорт поощряет дискриминацию
Современный спорт остается чуть ли не единственной сферой человеческой деятельности, где дискриминация не только разрешена, но и закреплена законодательно. Сексизм и эйджизм здесь основа основ. Женщин не пускают соревноваться с мужчинами, и, наоборот, возрастных спортсменов исключают из команд за бесперспективность, и даже в туалет обязательно ходить в присутствии офицера ВАДА...
Представить то же самое в любой другой области невозможно. Судебными исками закидают! Но спорту долгое время удавалось существовать в изоляции от последних тенденций. В основном потому, что там, где речь о физических качествах, действительно сложно поддерживать равноправие.
История с трансгендерами наверняка не завершится указом Байдена. И хочет МОК того или нет, с ними придется что-то делать. Вариантов, собственно, два: пустить их к женщинам или организовать отдельные соревнования. Пока есть ощущения, что международные спортивные власти просто выжидают, сколько в элитном спорте в итоге появится трансгендеров и каковы будут их требования. И в зависимости от масштаба проблемы уже примут свое решение.
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