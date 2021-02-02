Байден пустил на соревнования трансгендеров. Женскому спорту конец?

Новый президент США подписал указ, согласно которому трансгендеры получили право без ограничений выступать на соревнованиях уровня школ и колледжей

Новый президент США Джо Байден, конечно, меньше всего желал в первый же день в Белом доме нажить себе врагов в спортивной среде. В день своей инаугурации он подписал указ «О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации». Указ запрещает дискриминировать трансгендеров в повседневной жизни, открывает для них дорогу для службы в армии и к другим гражданским благам и обязанностям. Казалось бы, при чем тут спорт?

Но в указе говорится, в частности, что любая школа или колледж, получающая государственное финансирование, обязана допустить к соревнованиям среди девочек представителей биологического мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. В противном случае учебному заведению грозят санкции вплоть до лишения финансирования.

Спортсменки не хотят соревноваться с трансгендерами

Указ Байдена — настоящая революция. До сих пор трансгендеров либо вообще не допускали к женским соревнованиям, либо — с большими ограничениями. Например, в легкой атлетике после истории с Кастер Семеней контролируют уровень тестостерона. Все, кто считает себя женщиной, но имеет уровень выше порогового, обязаны его понизить искусственно с помощью препаратов.

И вот теперь в США оказывается, что женские соревнования открыты вообще для всех. Достаточно заявить, что ты идентифицируешь себя с женским полом, и организаторы обязаны предоставить допуск. Не важно, сделана ли или планируется вообще операция, осуществлен ли прием гормонов и так далее.

Интересно, что даже в США далеко не все согласны с указом новоизбранного президента. Резко против выступил, например, бывшая звезда NFL Марселлус Уайли. Хотя, казалось бы, американскому футболу нашествие трансгендеров точно не грозит.

«Как отец трех дочерей и муж бывшей участницы школьных соревнований, я не могу остаться равнодушным, — написал Уайли в Twitter. — Пора создать отдельные соревнования для трансгендеров!»

As a father of 3 daughters & the husband to a former collegiate athlete, this hits home in a special way?It's time to create a separate transgender category in competition!

Also think it's time for me to start a podcast bcuz some things need to be discussed in detail!?#respect pic.twitter.com/FFhmZutmmP — Marcellus Wiley ? (@marcelluswiley) January 30, 2021

Сейчас в 17 штатах, наоборот, действуют законы, которые ограничивают участие трансгендеров в соревнованиях для девочек. Приняты они были только в прошлом году, и часто под давлением влиятельных родителей. Ведь на кону стоит не только (и не столько) спортивная карьера, сколько образование.

Спортивная стипендия в США позволяет бесплатно или почти бесплатно учиться в целом ряде престижных университетов и колледжей. Родители считают, что у ребенка-трансгендера изначально выше шансы показать нужные результаты в спорте и добиться этой стипендии, чем у нормотипичной девочки. А это уже обратная дискриминация.

Против нового указа выступила и легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Она считает, что «люди, испытавшие частично или полностью мужской пубертат», не должны выступать в женских соревнованиях в принципе. Для них лучше организовать отдельную категорию либо хотя бы давать гандикап нормотипичным женщинам в соревнованиях с трансгендерами.

Lindsay Hecox, a runner based in Idaho, was set to represent the women's team at Boise State University.



However, since the local authority passed the controversial Fairness in Women's Sport Act, this is in jeopardy. pic.twitter.com/amJXpPnlDC — VICE TV (UK) (@vicelanduk) September 16, 2020

Спорт поощряет дискриминацию

Современный спорт остается чуть ли не единственной сферой человеческой деятельности, где дискриминация не только разрешена, но и закреплена законодательно. Сексизм и эйджизм здесь основа основ. Женщин не пускают соревноваться с мужчинами, и, наоборот, возрастных спортсменов исключают из команд за бесперспективность, и даже в туалет обязательно ходить в присутствии офицера ВАДА...

Представить то же самое в любой другой области невозможно. Судебными исками закидают! Но спорту долгое время удавалось существовать в изоляции от последних тенденций. В основном потому, что там, где речь о физических качествах, действительно сложно поддерживать равноправие.

История с трансгендерами наверняка не завершится указом Байдена. И хочет МОК того или нет, с ними придется что-то делать. Вариантов, собственно, два: пустить их к женщинам или организовать отдельные соревнования. Пока есть ощущения, что международные спортивные власти просто выжидают, сколько в элитном спорте в итоге появится трансгендеров и каковы будут их требования. И в зависимости от масштаба проблемы уже примут свое решение.