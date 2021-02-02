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Байден пустил на соревнования трансгендеров. Женскому спорту конец?

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 19:20
Джо Байден. Фото AFP
Джо Байден. Фото AFP
Новый президент США подписал указ, согласно которому трансгендеры получили право без ограничений выступать на соревнованиях уровня школ и колледжей

Новый президент США Джо Байден, конечно, меньше всего желал в первый же день в Белом доме нажить себе врагов в спортивной среде. В день своей инаугурации он подписал указ «О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации». Указ запрещает дискриминировать трансгендеров в повседневной жизни, открывает для них дорогу для службы в армии и к другим гражданским благам и обязанностям. Казалось бы, при чем тут спорт?

Но в указе говорится, в частности, что любая школа или колледж, получающая государственное финансирование, обязана допустить к соревнованиям среди девочек представителей биологического мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. В противном случае учебному заведению грозят санкции вплоть до лишения финансирования.

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Спортсменки не хотят соревноваться с трансгендерами

Указ Байдена — настоящая революция. До сих пор трансгендеров либо вообще не допускали к женским соревнованиям, либо — с большими ограничениями. Например, в легкой атлетике после истории с Кастер Семеней контролируют уровень тестостерона. Все, кто считает себя женщиной, но имеет уровень выше порогового, обязаны его понизить искусственно с помощью препаратов.

И вот теперь в США оказывается, что женские соревнования открыты вообще для всех. Достаточно заявить, что ты идентифицируешь себя с женским полом, и организаторы обязаны предоставить допуск. Не важно, сделана ли или планируется вообще операция, осуществлен ли прием гормонов и так далее.

Интересно, что даже в США далеко не все согласны с указом новоизбранного президента. Резко против выступил, например, бывшая звезда NFL Марселлус Уайли. Хотя, казалось бы, американскому футболу нашествие трансгендеров точно не грозит.

«Как отец трех дочерей и муж бывшей участницы школьных соревнований, я не могу остаться равнодушным, — написал Уайли в Twitter. — Пора создать отдельные соревнования для трансгендеров!»

Сейчас в 17 штатах, наоборот, действуют законы, которые ограничивают участие трансгендеров в соревнованиях для девочек. Приняты они были только в прошлом году, и часто под давлением влиятельных родителей. Ведь на кону стоит не только (и не столько) спортивная карьера, сколько образование.

Спортивная стипендия в США позволяет бесплатно или почти бесплатно учиться в целом ряде престижных университетов и колледжей. Родители считают, что у ребенка-трансгендера изначально выше шансы показать нужные результаты в спорте и добиться этой стипендии, чем у нормотипичной девочки. А это уже обратная дискриминация.

Против нового указа выступила и легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Она считает, что «люди, испытавшие частично или полностью мужской пубертат», не должны выступать в женских соревнованиях в принципе. Для них лучше организовать отдельную категорию либо хотя бы давать гандикап нормотипичным женщинам в соревнованиях с трансгендерами.

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Спорт поощряет дискриминацию

Современный спорт остается чуть ли не единственной сферой человеческой деятельности, где дискриминация не только разрешена, но и закреплена законодательно. Сексизм и эйджизм здесь основа основ. Женщин не пускают соревноваться с мужчинами, и, наоборот, возрастных спортсменов исключают из команд за бесперспективность, и даже в туалет обязательно ходить в присутствии офицера ВАДА...

Представить то же самое в любой другой области невозможно. Судебными исками закидают! Но спорту долгое время удавалось существовать в изоляции от последних тенденций. В основном потому, что там, где речь о физических качествах, действительно сложно поддерживать равноправие.

История с трансгендерами наверняка не завершится указом Байдена. И хочет МОК того или нет, с ними придется что-то делать. Вариантов, собственно, два: пустить их к женщинам или организовать отдельные соревнования. Пока есть ощущения, что международные спортивные власти просто выжидают, сколько в элитном спорте в итоге появится трансгендеров и каковы будут их требования. И в зависимости от масштаба проблемы уже примут свое решение.

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