«Пусть встанут в пару!» Семенович возмущена и ответила Быстрову

Слова экс-футболиста сборной России не понравились певице и бывшей фигуристке.

«С сиськами прыгать тройные тяжелее»

На прошлой неделе бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров в интервью «СЭ» (было опубликовано в четверг, 4 февраля) ярко высказался о футболе и работе на ТВ. Речь шла и о других видах спорта. Когда разговор перешел к фигурному катанию, которым занимается дочь экс-игрока, Быстров поделился мнением о конкуренции в женских соревнованиях.

— Конечно, слежу. Мне это интересно. Для меня главный фаворит — моя дочь. Очень переживаю за нее, — заметил Быстров.

— А как же Загитова и Медведева?

— Слышал об их скором противостоянии в роли тренеров (в выходные на Кубке Первого канала). Но я буду болеть за красивое катание. И Женя, и Алина — молодцы. Они многого добились в спорте. Считаю, обе заслужили уважения.

— В фигурном катании становятся чемпионами в 15-17 лет. И чем старше фигуристка, тем ей сложнее. Согласны?

— Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология.

— Например, та же Анна Семенович. С ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании.

— Ну вот о чем я и говорю. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

«Это как, что за хамство»

В воскресенье вечером Анна Семенович отреагировала на слова Быстрова. Она записала видео на трибуне «Мегаспорта» во время решающего дня командного турнира Кубка Первого канала, а также выложила несколько скриншотов с цитатами футболиста в ленте и сториз Instagram. В то же время Анна наслаждалась выступлением звезд сборной России в компании бывших фигуристок — вместе с ней на трибуне были Анжелика Крылова и Анастасия Гребенкина.

На видео Семенович сказала:

— Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, у которого есть дочь, занимающаяся фигурным катанием. Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились. Мне кажется, это поведение аморального мужчины.

Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, как крупные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим.

В сториз и постах девушка также написала:

«Владимир Быстров, не хамите! Я с вами не знакома, чтоб вы на всю страну давали мне такие советы» с хештешгами позор, хамство, мужчина, футбол.

«Это как, что за хамство».

«Это что, ребят?»

«Я вам напомню, господин Быстров, что я занималась танцами на льду — и мы не прыгаем четверные прыжки».

«Фу, какой глупый и невоспитанный человек».

Семенович завершила спортивную карьеру в 2001 году. Анна — мастер спорта международного класса, выступала в танцах на льду сначала с Владимиром Федоровым, а затем — с Романом Костомаровым. Она — бронзовый призер чемпионата России (1998), вице-чемпионка России (2000), бронзовый призер Гран-при Японии (1995) и Гран-при США (1997), участница чемпионатов Европы и мира.

«Давая, я ему уши надеру?»

В комментариях к посту Анну поддержали ее подруги, известные спортсмены и другие пользователи.

Депутат Госдумы и бронзовый призер Олимпийских Игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов предложил: «Анют! Давай я ему уши надеру?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев так оценил ситуацию по просьбе «СЭ»:

— У Быстрова и Семенович конфликт? Я еще не успел оправиться от травмы руки певца Давы, которую он получил на шоу «Танцы со звездами». Я переживаю, а тут еще Быстров с Семенович. Если еще Меркель с Макроном поругаются, то я даже не знаю, что делать (смеется).

Мне совершенно наплевать на этот конфликт. Что у них общего? Может, они из-за меня поругались, не поделили меня? Я думаю, что Владимиру надо было нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Встанут в пару и будут выступать в «Ледниковом периоде», хорошая идея (смеется).

В том же интервью «СЭ» Быстров рассказал, что начал играть в хоккей в компании Андрея Аршавина, но по уровню катания ему далеко до другого бронзового призера Евро-2008 Дмитрия Сычева и комментатора Дениса Казанского. Сычев был участником сезона «Ледникового периода» осенью 2020-го.

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