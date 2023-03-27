Русская танцовщица увела из семьи звезду регби. Скандальный развод после шоу

Чемпион мира Бен Коен бросил жену с двумя детьми ради Кристины Риханофф.

Британские таблоиды в 2015 году пестрили заголовками в стиле «Русская красавица разрушила известную английскую семью». Эбби Коен, жена титулованного регбиста Бена Коена, обвинила профессиональную танцовщицу из России Кристину Риханофф в разрушении ее брака. «Эта женщина увела у меня моего мужа. Мы были вместе 13 лет, у нас двое замечательных детей, а он всегда меня любил и никогда не изменял. Не хочется поднимать шумиху, но сейчас я стараюсь оправиться от самого ужасного кошмара в моей жизни», — заявила журналистам Эбби.

Несмотря на громкий скандал, из-за которого роман Коена и Риханофф получил множество неодобрительных отзывов, возлюбленные вместе по сей день, воспитывают дочь, а в конце прошлого года обручились на Мальдивах.

Steve Thorne, Фото Getty Images

Грязные танцы

Кристина Риханофф и Бен Коен познакомились в 2014 году на звездном танцевальном шоу Strictly Come Dancing, в котором участвовали вместе в паре. Зрители телешоу сразу же заметили химию между Беном и Кристиной, которые в каждый свой номер добавляли все больше откровенности. Сразу же после окончания проекта в Сети появились слухи, что между Коеном и Риханофф завязался бурный роман.

Слухи подтвердились довольно быстро, Коен разошелся со своей женой, однако сам спортсмен категорически отрицал, что Риханофф как-то связана с его разводом. Несмотря на такие заявления, верить атлету вскоре перестали. Всего лишь через полгода после развода с Эбби регбист взял своих дочерей-двойняшек Харриет и Изабель на отдых в Турцию, где была и Кристина. После того как курортные снимки попали в прессу, россиянку быстро окрестили разлучницей, а общественность ополчилась на спортсмена, выразив поддержку его бывшей жене.

Фото Global Look Press

Успешные карьеры

Уроженка Владивостока Кристина Риханофф (Пшеничных) училась в Санкт-Петербургском филиале Современной гуманитарной академии, а в 21 год переехала в США работать инструктором для русских танцоров, проживающих в Америке. Помимо уроков, россиянка развивала танцевальную карьеру, устраивая показы и мастер-классы. Также Риханофф была известна как постановщица многих хореографических шоу в Японии, Китае и Гонконге. Со временем Кристина превратилась в одну из самых популярных танцовщиц, занимая первые места на самых престижных мировых чемпионатах. Все эти достижения помогли ей начать успешную карьеру на телевидении, на котором она работает и по сей день.

Богатой на события карьерой может похвастаться и Бен Коен. В 17 лет англичанин дебютировал в профессиональной регбийной команде «Нортгемптон Сэйнтс», в которой выступал более 10 лет. Именно с этим клубом связаны все большие достижения в его спортивной карьере, вершиной в которой стала победа на чемпионате мира по регби 2003 года в составе сборной Англии. За шесть лет в составе своей сборной Коен провел 31 матч. Примечательно, что с раннего возраста регбист страдает от шума в ушах и глухоты — около 30 процентов потери слуха в каждом ухе. Коен известен тем, что он приложил большие усилия, чтобы сделать регби более доступным для слабослышащих игроков.

Кристина Риханофф. Фото Global Look Press

Хочу видеть ее рядом с собой до конца жизни

В 2016 году звездная пара по-прежнему продолжала бороться с негативной реакцией фанатов на их союз, разбивший сердце Эбби Коен. Изменить положение вещей помогла новость о том, что Риханофф беременна. Вскоре у пары родилась дочь Милена. В интервью известной телеведущей Лорейн Келли Кристина призналась, что она всю жизнь мечтала стать мамой, однако эта беременность была незапланированной: «Материнство всегда было тем, о чем я мечтала. Всегда думала, что когда-нибудь я буду мамой, но, очевидно, это была случайная беременность. Бен великолепен с нашей дочерью, у них невероятная связь. Рождение ребенка полностью меняет твой взгляд на все, остальное сразу становится таким второстепенным. Это полностью изменило меня в лучшую сторону».

В конце прошлого года пара отправилась на Мальдивы, где спустя восемь лет отношений Бен сделал Кристине предложение руки и сердца. По словам танцовщицы, подарок в виде обручального кольца стал для нее полной неожиданностью: «Хотя мы раньше и говорили о том, чтобы однажды пожениться, я не имела ни малейшего представления о планах Бена. Я счастлива! Легко любить кого-то, когда все хорошо, другое дело, когда жизнь становится испытанием, и вы вместе проходите через это». Вторит избраннице и Бен Коен: «Любовь имеет разные значения. И для меня это отношения с человеком, который прошел с тобой через трудности, и вы остаетесь вместе, несмотря ни на что. Кристина — та самая, которую я хочу видеть рядом с собой до конца жизни».