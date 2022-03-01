Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин сделали ряд важный заявлений.

Во вторник в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации. Мероприятие прошло на площадке МИА «Россия сегодня» в формате видеоконференцсвязи. Одной из тем стали события, связанные с отменой международных соревнований в России и рекомендацией исполкома МОК о недопуске наших спортсменов на крупные турниры.

Матыцин сообщил, что в Минспорта создан оперативный штаб под руководством заместителя министра Одеса Байсултанова. Накануне проведено совещание со всеми олимпийскими, неолимпийскими и паралимпийскими федерациями. Будут приниматься все необходимые меры для защиты российских спортсменов. Также планируется скорректировать Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.

«СЭ» собрал самые важные высказывания, сделанные на коллегии.

Без России развитие мирового спорта невозможно

— Практически со всеми международными федерациями существует контакт, в большинстве он достаточно сложный, — рассказал министр спорта РФ. — Но будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений. Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без России развитие мирового спорта невозможно. Надо внимательно проанализировать, получить официальные решения со стороны ФИФА и УЕФА, оценить юридические основания принятия решения. И после этого делать все возможное, чтобы защитить наши интересы.

— Единый календарный план будет скорректирован, — сообщил Чернышенко. — Будем рассматривать вопросы организации дополнительных соревнований в рамках СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Российский календарь значительных изменений не претерпит. За исключением южной части нашей страны, потому что это связано с определенными рисками. Наша задача — обеспечить максимальное участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, что спорт вне политики, но нас все равно втягивают в политику, потому что знают, какое значение имеет спорт в жизни россиян. Ограничения и беспрецедентное давление на наших спортсменов не позволят сломить спортивный дух наших атлетов.

— Всегда подчеркивал, что Россия — самодостаточная страна со стабильной динамикой развития физической культуры и спорта. Мы приняли стратегию, все направления будут реализованы. Понимаем, что живем не в автономном мире, станем взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации МОК, — отметил Матыцин.

Нарушен основной принцип олимпизма — равные права спортсменов

— Мы надеемся, что это не долгосрочные решения, — сказал о санкциях министр спорта. — Мы будем отстаивать свои позиции и защищать интересы российских атлетов и их право на участие в соревнованиях, потому что, с нашей точки зрения, нарушен основной принцип олимпизма — это равные права спортсменов, недопущение дискриминации по политическим и национальным признакам. Мы приготовим предложения в ближайшее время и представим их на заседании исполкома ОКР. Основная задача сейчас — обеспечить максимально быстрый возврат наших спортсменов с территорий стран, где проводились соревнования, а также сохранение их здоровья и жизни. На это направлено наше взаимодействие с Министерством иностранных дел РФ, другими структурами и федерациями.

— Нам нужно бороться за возвращение взносов в международные мероприятия, где наших спортсменов не будет, и вкладывать их в развитие инфраструктуры. По итогам 2022 года стоит амбиционная цель — 48 процентов занимающихся спортом, а также введение в эксплуатацию более ста спортивных объектов в 50 регионах страны, — объяснил Чернышенко.

— Сейчас важно спокойно, без эмоций оценить юридическую сторону решений, которые буквально ежечасно принимают международные федерации об отстранении наших спортсменов, — считает Матыцин. — Ранее было заявлено об отзыве всех международных событий на территории Российской Федерации. Уже дано поручение совместно с организационным комитетом проанализировать содержание контрактов и максимально обеспечить возврат средств и компенсацию тех затрат, которые сделаны. В самое ближайшее время мы такую работу проведем, и информация будет предоставлена Правительству Российской Федерации, чтобы перераспределить средства на те программы и проекты, которые запланированы Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года.

— 2021 год мы отработали в сложных условиях коронавируса, не все мероприятия исполнены, не везде были наши спортсмены, но тем не менее в 2022 году нам будет работать не легче из-за санкций МОК, — считает Левитин. — Мы будем говорить о них подробно 3 марта на исполкоме ОКР. Также для нас важно восстановление РУСАДА, ведь в декабре уже будет решаться вопрос. Нам нужна поддержка на фоне санкций, но антидопинговая работа должна продолжаться.

По материалам ТАСС, РИА «Новости», пресс-службы Министерства спорта РФ