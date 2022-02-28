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Сегодня, 15:00

Психотерапия в ч/б, или Как драма «Камон Камон» дает непрошеные советы

Анна Константинова
Кадр из фильма «Камон камон».
Кадр из фильма «Камон камон».
Кадр из фильма «Камон камон».
Кадр из фильма «Камон камон».
Кадр из фильма «Камон камон».
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Майк Миллс — художник, клипмейкер, музыкант, фотограф, ко всему прочему, и необычный режиссер.

Он перерабатывает свой личный опыт и снимает универсальное кино, способное лечить души зрителей. Осенью 2021 года мир познакомился с его очередным полнометражным фильмом, а с 17 февраля «Камон Камон» крутят в кинотеатрах нашей страны. Каким он получился и от чего способен исцелить, рассказывает Анна Константинова.

«Камон Камон»
разговорная драма
Режиссер и сценарий: Майк Миллс
В ролях: Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффман, Скут МакНэри
Возраст: 16+
Премьера: 17 февраля 2022

Кадр из фильма "Камон камон".
Кадр из фильма «Камон камон».

Взрослый лохматый мужчина уговаривает маленького взъерошенного мальчугана вымыть голову, но они лишь играют: тот обожает купаться. И все же он кричит, противится — это вполне нормально, многие дети так делают. Мальчик представляется сиротой и жалуется на приютские койки. Его мама подыгрывает и понарошку усыновляет своего собственного ребенка. «Многие дети так делают», — говорит она своему брату, который будет нянчить племянника следующие дни.

Эта история вертится вокруг небольшой семьи. Оскароносный Хоакин Феникс и Габи Хоффманн играют брата и сестру, поссорившихся друг с другом после кончины матери. В годовщину смерти Джонни звонит Вив: ее муж, страдающий биполярным расстройством, нуждается в ее помощи в другом городе. Тогда Джонни приезжает в дом сестры, чтобы приглядеть за племянником Джесси (Вуди Норман). Сладить с говорливым пацаном с развитой фантазией и осознанностью, оказывается, не так уж просто, но они оба стараются найти общий язык. Простая домашняя история не обернется дикими скандалами, совсем наоборот. Привычного антагониста тут нет, а борются герои лишь со своими «тараканами». Но почему-то глаз от экрана не отвести.

Кадр из фильма "Камон камон".
Кадр из фильма «Камон камон».

Вы могли заметить, что черно-белое кино снова на плаву: все чаще режиссеры решают сделать этот визуальный «откат назад». Но в наше время это эстетический выбор, а не следствие отсталых технологий. Когда цвет только начал пробивать себе дорогу в кинематограф, он был порталом в магический мир. Именно так это было в первом цветном фильме «Волшебник страны Оз», «Сталкере» Тарковского и многих других, где цветная реальность приравнивалась волшебной. Но в наши дни, когда цветное кино максимально приближено к реальности, отсутствие красок — важнейший элемент киноязыка. Черно-белое изображение кажется современному человеку потусторонним, нереальным, каким-то «иным». Но что такого иного в разговорной драме о поиске дружбы с маленьким мальчиком? Ответ кроется в природе этой ленты.

Александр Блок называл кино электрическим сном наяву. Что ж, его описание до сих пор применимо к этому виду искусства. А в нашем конкретном случае иначе его описать и нельзя. Эта черно-белая картина транслирует спокойствие и внимательность к миру вокруг и к ощущениям внутри. Фильмом «Камон Камон» режиссер приглашает нас не только на киносеанс, но и на полноценный сеанс психотерапии.

Кадр из фильма "Камон камон".
Кадр из фильма «Камон камон».

По работе герой Феникса берет интервью у детей по всей Америке. Он спрашивает, как им живется, каким они видят будущее, что бы они сказали взрослым. Порой их ответы оказываются куда интереснее, чем вы могли бы предположить. О чем ребята только не размышляют: о роли матери в семье, жизни и обществе; о настроениях американцев; о положении детей в современном мире; об экологических катастрофах и устройстве мира.

Эти дети мудры не по годам, а их умению выражать свои мысли и чувства можно позавидовать. Но, чтобы делиться своими чувствами, их нужно сначала признать. По этому пути к себе и проходит главный герой, параллельно размышляя о детстве, материнстве, тревоге и боли.

Его проводником в мир осознанности и ключом к возобновлению дружбы с сестрой станет озорной Джесси, любитель тайных заговоров и сладкого. Он задает нужные вопросы, словно практикующий психотерапевт, и учит основам медитации. А дядя Джонни взамен дарит ему настоящую дружбу и помогает быть собой. Бытовые неурядицы решаются взаимопомощью и проговариванием. Возможно, это выглядит даже чересчур правильным. Все 109 минут зрителю показывают, как надо себя вести.

Поэтому фильм во многом кажется просветительским. Он учит зрителей прислушиваться к чувствам, извиняться и быть собой. А еще он аккуратно транслирует мысль о том, что дети — те же взрослые, просто живут на Земле не так долго. И что их боль и переживания могут быть куда больше, чем кажется взрослым с их высоты. Мысли правильные, современные, но какие-то уж слишком поверхностные. Революции в фильме нет, но тот самый разговор с самим собой состоится у каждого.

Аудиодневник, который ведет герой, становится изящным окном в его внутренний мир. Однако, если посмотреть на это с профессиональной точки зрения, ход этот немного читерский. Намного сложнее показать, что чувствует герой, чем услышать от него самого. Но поскольку «Камон Камон» — это небольшой учебник по пониманию себя, «самоинтервью» можно простить. Если, конечно, вы готовы принимать непрошеные советы.

Кадр из фильма "Камон камон".
Кадр из фильма «Камон камон».

Поход к психологу принесет пользу только тому, кто готов к беседе с ним. А новый фильм Майка Миллса принесет удовольствие только тому, кто готов к киногипнозу, кто готов погрузиться в параллельный обесцвеченный мир, полный эмоций и маленьких уроков жизни. И если отдать себя этому неспешному потоку городских пейзажей и разговоров, выйти из зала можно обновленным.

Но не торопитесь выходить. Жирной точкой в конце фильма стало то, что обычно никто не смотрит. Титры. Пока перед глазами бегут строки, мы слышим детские размышления, их наблюдения и советы. Ответы на вопросы, которые Джонни задавал им на протяжении всего фильма.

«Сядь, закрой глаза и постарайся найти себя,» — так говорит девочка, чей ответ поставили последним. Ее совету стоит последовать перед просмотром фильма. Попробуйте испытать «электрический сон наяву». На счет раз-два-три...

Только глаза оставьте открытыми.

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