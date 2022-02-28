Психотерапия в ч/б, или Как драма «Камон Камон» дает непрошеные советы

Майк Миллс — художник, клипмейкер, музыкант, фотограф, ко всему прочему, и необычный режиссер.

Он перерабатывает свой личный опыт и снимает универсальное кино, способное лечить души зрителей. Осенью 2021 года мир познакомился с его очередным полнометражным фильмом, а с 17 февраля «Камон Камон» крутят в кинотеатрах нашей страны. Каким он получился и от чего способен исцелить, рассказывает Анна Константинова.

«Камон Камон»

разговорная драма

Режиссер и сценарий: Майк Миллс

В ролях: Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффман, Скут МакНэри

Возраст: 16+

Премьера: 17 февраля 2022

Кадр из фильма «Камон камон».

Взрослый лохматый мужчина уговаривает маленького взъерошенного мальчугана вымыть голову, но они лишь играют: тот обожает купаться. И все же он кричит, противится — это вполне нормально, многие дети так делают. Мальчик представляется сиротой и жалуется на приютские койки. Его мама подыгрывает и понарошку усыновляет своего собственного ребенка. «Многие дети так делают», — говорит она своему брату, который будет нянчить племянника следующие дни.

Эта история вертится вокруг небольшой семьи. Оскароносный Хоакин Феникс и Габи Хоффманн играют брата и сестру, поссорившихся друг с другом после кончины матери. В годовщину смерти Джонни звонит Вив: ее муж, страдающий биполярным расстройством, нуждается в ее помощи в другом городе. Тогда Джонни приезжает в дом сестры, чтобы приглядеть за племянником Джесси (Вуди Норман). Сладить с говорливым пацаном с развитой фантазией и осознанностью, оказывается, не так уж просто, но они оба стараются найти общий язык. Простая домашняя история не обернется дикими скандалами, совсем наоборот. Привычного антагониста тут нет, а борются герои лишь со своими «тараканами». Но почему-то глаз от экрана не отвести.

Кадр из фильма «Камон камон».

Вы могли заметить, что черно-белое кино снова на плаву: все чаще режиссеры решают сделать этот визуальный «откат назад». Но в наше время это эстетический выбор, а не следствие отсталых технологий. Когда цвет только начал пробивать себе дорогу в кинематограф, он был порталом в магический мир. Именно так это было в первом цветном фильме «Волшебник страны Оз», «Сталкере» Тарковского и многих других, где цветная реальность приравнивалась волшебной. Но в наши дни, когда цветное кино максимально приближено к реальности, отсутствие красок — важнейший элемент киноязыка. Черно-белое изображение кажется современному человеку потусторонним, нереальным, каким-то «иным». Но что такого иного в разговорной драме о поиске дружбы с маленьким мальчиком? Ответ кроется в природе этой ленты.

Александр Блок называл кино электрическим сном наяву. Что ж, его описание до сих пор применимо к этому виду искусства. А в нашем конкретном случае иначе его описать и нельзя. Эта черно-белая картина транслирует спокойствие и внимательность к миру вокруг и к ощущениям внутри. Фильмом «Камон Камон» режиссер приглашает нас не только на киносеанс, но и на полноценный сеанс психотерапии.

Кадр из фильма «Камон камон».

По работе герой Феникса берет интервью у детей по всей Америке. Он спрашивает, как им живется, каким они видят будущее, что бы они сказали взрослым. Порой их ответы оказываются куда интереснее, чем вы могли бы предположить. О чем ребята только не размышляют: о роли матери в семье, жизни и обществе; о настроениях американцев; о положении детей в современном мире; об экологических катастрофах и устройстве мира.

Эти дети мудры не по годам, а их умению выражать свои мысли и чувства можно позавидовать. Но, чтобы делиться своими чувствами, их нужно сначала признать. По этому пути к себе и проходит главный герой, параллельно размышляя о детстве, материнстве, тревоге и боли.

Его проводником в мир осознанности и ключом к возобновлению дружбы с сестрой станет озорной Джесси, любитель тайных заговоров и сладкого. Он задает нужные вопросы, словно практикующий психотерапевт, и учит основам медитации. А дядя Джонни взамен дарит ему настоящую дружбу и помогает быть собой. Бытовые неурядицы решаются взаимопомощью и проговариванием. Возможно, это выглядит даже чересчур правильным. Все 109 минут зрителю показывают, как надо себя вести.

Поэтому фильм во многом кажется просветительским. Он учит зрителей прислушиваться к чувствам, извиняться и быть собой. А еще он аккуратно транслирует мысль о том, что дети — те же взрослые, просто живут на Земле не так долго. И что их боль и переживания могут быть куда больше, чем кажется взрослым с их высоты. Мысли правильные, современные, но какие-то уж слишком поверхностные. Революции в фильме нет, но тот самый разговор с самим собой состоится у каждого.

Аудиодневник, который ведет герой, становится изящным окном в его внутренний мир. Однако, если посмотреть на это с профессиональной точки зрения, ход этот немного читерский. Намного сложнее показать, что чувствует герой, чем услышать от него самого. Но поскольку «Камон Камон» — это небольшой учебник по пониманию себя, «самоинтервью» можно простить. Если, конечно, вы готовы принимать непрошеные советы.

Кадр из фильма «Камон камон».

Поход к психологу принесет пользу только тому, кто готов к беседе с ним. А новый фильм Майка Миллса принесет удовольствие только тому, кто готов к киногипнозу, кто готов погрузиться в параллельный обесцвеченный мир, полный эмоций и маленьких уроков жизни. И если отдать себя этому неспешному потоку городских пейзажей и разговоров, выйти из зала можно обновленным.

Но не торопитесь выходить. Жирной точкой в конце фильма стало то, что обычно никто не смотрит. Титры. Пока перед глазами бегут строки, мы слышим детские размышления, их наблюдения и советы. Ответы на вопросы, которые Джонни задавал им на протяжении всего фильма.

«Сядь, закрой глаза и постарайся найти себя,» — так говорит девочка, чей ответ поставили последним. Ее совету стоит последовать перед просмотром фильма. Попробуйте испытать «электрический сон наяву». На счет раз-два-три...

Только глаза оставьте открытыми.