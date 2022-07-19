«Глянул я на соседку справа — и обомлел». История любви шахматиста Ботвинника и балерины Анановой

Михаил и Гаянэ вместе пережили Великую Отечественную войну и старались не разлучаться никогда.

Талантливые люди часто бывают успешны в своем деле, но нередко остаются несчастны в личной жизни. Михаилу Ботвиннику, известному советскому шахматисту, повезло: он еще в молодости случайно познакомился с Гаянэ Анановой, балериной Мариинского театра, и прожил с ней почти всю жизнь. Вместе они смогли преодолеть суровые военные времена, радовались рождению дочери, нянчили внуков и ездили в заграничные туры.

Случайное знакомство и любовь с первого взгляда

Михаил Ботвинник начал делать серьезные успехи в шахматах уже в 14-летнем возрасте. Во время сеанса одновременной игры в 1925 году он победил чемпиона мира Хосе Капабланку. Через три года спортсмен уже носил звание мастера. Но Ботвиннику везло не только за доской — когда Михаил уже был чемпионом страны по шахматам, он встретил любовь своей жизни, балерину Гаянэ Ананову.

Как-то в мае Ботвинник пошел к своему другу, который жил в Петербурге на Васильевском острове. Михаил припозднился, все остальные гости были уже на месте. Молодой человек вошел в квартиру, сел, взглянул на соседку справа и обомлел... «Жгучая брюнетка с черными-пречерными глазами, стройная и изящная. От нее исходило такое очарование!» — делился впечатлениями шахматист в своих мемуарах.

Соседкой Ботвинника за столом была Гаянэ, дочь профессора Давида Ананова, написавшего учебник по начертательной геометрии. Девушка не пошла по стопам отца в технической сфере, а занялась балетом. Танцевала с шести лет, а на момент знакомства с Михаилом уже выступала на сцене Мариинского театра. Балерину можно было увидеть в «Спящей красавице», «Лебедином озере» и других известных спектаклях.

Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова. tvkultura.ru

Ботвинник почти сразу начал ухаживать за девушкой: водил в театры, дарил цветы, знакомил с друзьями и через год сделал предложение руки и сердца. Ананова согласилась — молодые люди поженились и поселились вместе с матерью шахматиста. У Серафимы Самойловны, по воспоминаниям Михаила, был непростой характер, но Гаянэ смогла найти со свекровью общий язык. «И стали мы жить втроем: моя мама (характер у нее был пресквернейший — об этом я предупредил свою невесту, так же, как и о том, что со временем буду лысым), Ганочка и я. Но жена тут же добилась того, что ранее удавалось далеко не всем: мама, Серафима Самойловна, горячо ее полюбила», — вспоминал гроссмейстер.

Гаянэ часто ездила в заграничные туры вместе с мужем, хотя добиться разрешения на это было сложно. Но неведомым образом Ботвиннику разрешали брать жену на соревнования — он мотивировал эту необходимость тем, что с ней играет лучше. Бывало, что Ананова по несколько часов сидела на первом ряду среди публики на турнирах по шахматам и следила за успехами Михаила. Помогала Гаянэ и в повседневных занятиях — следила за питанием, режимом сна мужа, помогала составить расписание дня не только во время игр, но и когда Ботвинник писал кандидатскую диссертацию.

Планы нарушались лишь в тот момент, когда Ананова уходила в театр и не следила за расписанием мужа. В театре она некоторое время танцевала с Иосифом-Михаилом Кшесинским, братом скандально известной балерины Матильды. Танцовщик был глухим и хромым — нога не сгибалась после травмы на охоте, — но, когда он выступал вместе с Анановой, этого не было заметно.

Михаил Ботвинник с женой и дочерью. noev-kovcheg.ru

Рождение дочери в эвакуации и неизлечимая болезнь Анановой

С 1938-го Ботвинник готовился сыграть с действующим чемпионом мира по шахматам Александром Алехиным — в том году Михаил занял третье место на Международном шахматном турнире. Но его мечтам не суждено было сбыться — началась Великая Отечественная война. На фронт шахматист не попал — не взяли из-за слабого зрения. Поэтому вместе с женой и матерью его эвакуировали в Пермь — Ботвинник работал инженером, а Ананова вместе с труппой Мариинского театра выезжала в госпиталь к раненым.

В Перми появилась на свет их дочь Ольга — в 1942 году. Тогда тяжело было всем — иногда на обед находились только хлеб и вода. Но, по словам дочери Ботвинника и Ананова, ее родители смогли сохранить мир в семье даже в такие времена, хотя были абсолютно разными по характеру. Супруги дополняли друг друга и старались максимально поддерживать близких. Михаила запомнили как упрямого, придирчивого и прагматичного человека, который, впрочем, почти всегда соглашался с женой — настолько он был ей очарован.

Когда война была близка к завершению, семья переехала в Москву, где Гаянэ начала выступать на сцене Большого театра. Но в конце концов Анановой пришлось уйти со сцены, что тяжело ей далось. Балерина танцевала 24 года и после завершения карьеры даже заболела. Встала на ноги с рождением внуков — Юры и Лены. Гаянэ помогала их воспитывать: водила в детский сад, школу, готовила обеды, но и не забывала проводить время с мужем. «Бабушка их вырастила. Жили они у Черемушкинского рынка, от 3-й Фрунзенской далече. Вставали мы рано, в 6 утра. Ганочка кормила меня завтраком и выпроваживала в институт. Затем каждый день готовила свежий обед и, нагруженная сумками с банками и кастрюльками, направлялась к троллейбусу № 28. Водители ее хорошо знали и задерживались, чтобы она успела сесть...» — вспоминал Ботвинник.

Михаил Ботвинник с женой и дочерью. noev-kovcheg.ru

Болезнь вернулась. Михаил пытался преодолеть ее вместе с супругой. В 1987 году даже появилась надежда на выздоровление — Гаянэ несколько дней каждый месяц проводила на даче. Но потом Ананова попала в больницу — Ботвинник обещал ей, что возьмет отпуск и они вместе поедут за город. Говорил, что из молодости у него осталась только она. «Я тебя не брошу», — отвечала Гаянэ. Вечером того же дня жены Ботвинника не стало. «Сомневался я в молодости, когда познакомился с Ганой Анановой, — жениться ли? Если бы я знал, какие ждут нас радости и печали, что бы тогда решил? Без колебаний предложил бы доброй и самоотверженной девушке стать моей женой», — напишет в своих мемуарах шахматист.

Шахматист пережил супругу на восемь лет, но сейчас все равно находится рядом с ней — урны с прахом похоронены на Новодевичьем кладбище. Даже после смерти Гаянэ и Михаил остались вместе.