Трансгендеров в спорте загоняют в жесткие рамки. Им не место на женских стартах

Международная федерация водных видов спорта и Международный союз велосипедистов придумали новые ограничения для бывших мужчин.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) обнародовала новые, очень жесткие правила допуска до женских соревнований для спортсменов, сменивших пол. Они делают участие трансгендеров в больших стартах в обозримом будущем практически невозможным. Американка Лия Томас, которая в прошлом сезоне побила в США множество студенческих рекордов в плавании, что стало поводом для очень острых дискуссий о честной конкуренции, точно может забыть об отборе в национальную сборную. При этом пловцы попытались избежать обвинений в дискриминации, пообещав со временем организовать для спортсменов, сменивших пол, отдельный разряд. А пока трансгендеры смогут соревноваться с женщинами только вне зачета или на неофициальных стартах.

Ограничения ужесточаются

Согласно новой политике FINA, для участия в женских соревнованиях спортсмены-трансгендеры должны завершить «переход» к моменту начала мужского пубертата (в большинстве случаев этой точкой будет считаться возраст 12 лет). Учитывая, что во многих странах в этом возрасте операции по смену пола запрещены в принципе, это сильно сужает чисто потенциальных «кандидатов» на допуск. Однако это позволит избежать ситуации, при которой трансгендеры приходят в женский спорт с «мужским телом», что может давать им существенное преимущество перед цисгендерными дамами. Кроме того, для участия в женских соревнованиях уровень тестостерона у пловчих не должен превышать 2,5 наномоля на литр. В норме уровень тестостерона у 99 процентов женщин редко бывает выше 2 нмоль/л (у мужчин — почти всегда выше 10 нмоль/л). Хотя бывают и индивидуальные отклонения — о них мы знаем благодаря саге южноафриканской бегуньи Кастер Семеня.

Лиа Томас. Фото Getty Images

В прошлом барьер допуска трансгендеров на Олимпийские игры составлял 10 нмоль/л. Но в 2021 году МОК позволил федерациям по видам спорта самостоятельно устанавливать правила, и многие организации снизили барьер до 5 наномолей. И это при том, что некоторые правозащитники уверяли: нет никаких научных доказательств, что именно уровень тестостерона существенно повышает силу и выносливость спортсменов. Тем не менее ограничения ужесточаются все сильнее. На этой неделе Международный союз велосипедистов (UCI) снизил «тестостероновую планку» с 5 до 2,5 нмоля/л и увеличил срок, во время которого этот показатель должен держаться перед соревнованиями, с года до двух лет. В случае с велоспортом ограничения явно направлены против британской гонщицы Эмили Бриджес — бывшего мужчины, с которым не желают соревноваться многие звезды женского велоспорта.

Метод проб и ошибок

Вообще, ключевой вопрос здесь — а, собственно, ради кого все эти сложности? Так ли много в спорте трансгендеров, чтобы заморачиваться со сложными правилами, тратить деньги на тестирование и даже вводить для «этих» отдельные разряды (очевидно, что кроме цисгендерных М и Ж теперь потребуются как минимум две номинации — для бывших мужчин и для бывших женщин, плюс, возможно, все то же самое — для юниоров и ветеранов, а в некоторых видах спорта — плюс разные весовые категории)? Ответ на этот вопрос частично содержится в исследовании на данную тему в США — стране, где делается наибольшее количество операций по смене пола и где достаточно либеральное законодательство на сей счет. Так вот, в американских школах и колледжах в 2019 году было около 275 тысяч трансгендеров (менее двух процентов от общего количества детей). Из них спортом более-менее серьезно занимались менее 15 процентов. То есть речь примерно о 40 тысячах несовершеннолетних спортсменов-любителей, из которых на серьезный уровень выйдет не более пары десятков. В мире речь, наверное, идет о нескольких сотнях человек.

Лорел Хаббард. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем не менее уже в 19 американских штатах из 50 приняты законы, ограничившие или запрещающие участие трансгендеров в соревнованиях для девочек. Дело в том, что сама суть спорта такова, что первое место только одно. И достаточно одного трансгендера, который громит на стартах цисгендерных женщин, чтобы те чувствовали себя ущемленными. Например, против участия Лии Томас в студенческой Лиге Плюща в прошлом сезоне некоторые ее соперницы писали открытое письмо. Правда, в ответ правозащитники организовали не менее массовое письмо в защиту трансгендерной пловчихи, но это уже несколько другая тема, связанная с правами меньшинств, а не со спортивными правилами. «Краеугольным камнем спорта является то, что в нем должны быть созданы условия для справедливой конкуренции», — заявила в интервью ВВС британская пловчиха Шэррон Дэвис.

Изначально появление трансгендеров в большом спорте проходило под флагом «инклюзивности». Именно под этим соусом на Олимпиаде в Токио выступила новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард — первый трансгендер в олимпийской истории. Однако сейчас даже на Западе начала доминировать другая точка зрения. Все соглашаются с тем, что справедливую конкуренцию в спорте может гарантировать только жесткая сегрегация. Юниоров не заставляют соревноваться со взрослыми, легковесов — с супертяжами, любителей — с профессионалами. И если имеется хоть малейшее подозрение, что уровень тестостерона, хромосомный набор или мужское телосложение дают кому-то существенный гандикап, это необходимо срочно скорректировать. Бояться слишком большого количества номинаций странно. Например, на Паралимпиадах очень много различных разрядов для спортсменов с разными классами инвалидности. И это не обесценивает чемпионские титулы.

Конечно, трансгендеры — это совершенно новые реалии не только для спорта, но и для всей нашей жизни. И в обществе в принципе нет согласия об этической и религиозной стороне вопроса о смене пола. Однако даже два процента таких людей — это немало. И совсем запретить им заниматься спортом — тоже не выход. Поэтому спортивным организациям в любом случае придется что-то придумывать — пусть и методом проб и ошибок.