Секс возьмут в программу Олимпиады? Из чемпионатов по любви хотят сделать спорт

Если можно брейкдансу, чем хуже секс-атлеты?

На прошлой неделе «СЭ» писал о прошедшем в Испании чемпионате мира по сексу, и надо признать, что материал про этот «вид спорта» вызвал больший интерес, чем, к примеру:

— увольнение главного тренера «Спартака»;

— решающие стадии Кубка Гагарина в КХЛ;

— подготовка к летней Олимпиаде.

На разных платформах статью прочитали более миллиона человек. Да, плевались, ворчали, но ели кактус... то есть читали текст.

Вы, конечно, скажете: «Ну так если раздеться и обежать вокруг стадиона «Спартака», это точно соберет больше, чем вдумчивая аналитика о его играх и проблемах в атаке. Что теперь, всем раздеться? Журналисты пошли...» Но, во-первых, интересно раздеться и обежать тоже надо уметь, отвечу вам я. А во-вторых, понятно, что пока все же спорт состоит в основном из матчей «Спартака», гонок, забегов и прыжков, а эпатаж — только обвес и приправа.

Так вот, давайте отбросим ханжество и развернем дискуссию в другую сторону. Может ли обвес стать сутью, а приправа — главным блюдом? Другими словами — может ли стать секс официальным видом спорта и, например, в каком-то отдаленном будущем пробиться в олимпийскую программу?

Фото Global Look Press

Секс пытался стать спортом

Вопрос «что может считаться спортом?» далеко не праздный и не легкий для ответа. Попробуйте прикинуть сами. Турнир по пощечинам — спорт? А армрестлинг? А в чем разница? Метание клавиатур/пельменей/карликов на дальность — спорт? А молота/диска? А в чем разница? А если все из этого спорт — почему у одних федерации и признание, а над другими смеются? И так далее. Нынешний глава МОК Томас Бах сделал немало для расширения трактовки олимпийского спорта — включен в Олимпиаду брейкданс, признаны официально автогонки и киберспорт.

И вот в прошлом году впервые в истории швед югославского происхождения Драган Братич устроил чемпионат Европы по сексу. Он закончился скандалом, дракой участников и организаторов. В этом году уже чемпионат мира — тоже скандал, но официальные итоги удалось подвести. У женщин, к примеру, выиграла интерсекс-персона из Украины Nausi Love, в миру Олеся Приходько. «Соревновались» атлеты в количестве оргазмов, разнообразии поз и других, с позволения сказать, дисциплинах. А в 2023 году Братич отослал в Шведскую конфедерацию спорта заявку на регистрацию секса в качестве официального вида спорта и получения статуса члена (пожалуйста, не каламбурьте, мы тут серьезные вещи обсуждаем).

И обратите внимание — заявку отклонили из-за «ненадлежащего заполнения». То есть если бы бывший владелец стриптиз-клубов Братич был бывшим владельцем юридической компании, то все бы заполнил верно и секс бы признали? Не факт, но выкручиваться стало бы труднее. Судя по всему, нашему брату-сербу просто нужен был хайп.

Но я не поленился изучить список зарегистрированных в Шведской конфедерации организаций. Их 72. И среди них, например, варпа — древняя игра викингов, в которой камнем сбивают некую металлическую конструкцию, похожую на гриб. Ладно, варяжские городки еще куда ни шло, но чем секс принципиально хуже, например, «функционального фитнеса»? Или чирлидинга? Как в принципе секс может быть хуже какого-то спорта, в конце концов?

Фото Global Look Press

Что есть спорт?

Для Пьера де Кубертена критерием спорта являлось, делает ли он человека выносливее, красивее, сильнее, то есть это было некое соревнование с высокой нагрузкой. О физической пользе секса написаны сотни научных статей. Сейчас вроде бы все согласились — секс не может считаться кардиотренировкой, но укрепляет сердечно-сосудистую систему и даже мышцы таза и, разумеется, сжигает калории (источник — Американский журнал кардиологии).

Согласно толковому словарю Ожегова, спорт — «составная часть физической культуры — комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований».

Но сейчас спорт по большому счету — просто соревнование, выявление сильнейшего в какой-либо деятельности.

Вы и сами видите, какую популярность набирают турниры по киберспорту и сколько мемов генерирует поедание гамбургеров на скорость. На пороге признания, к примеру, воздушная акробатика — турниры по танцам на пилоне. Недавно, щелкая YouTube, наткнулся на чемпионат мира по ирландским танцам. Не говоря уже о том, что, оказывается, есть чемпионат США не просто по сексу, а по «воздушному сексу» — на сцену поднимаются участники в соответствующих костюмах (но не голые) и имитируют половой акт криками и хореографией. Фотографии прикладывать не будем.

Так что спорт сейчас — это то, что назовут спортом несколько десятков дяденек и тетенек, разными способами оказавшихся в соответствующих кабинетах. Да, с сексом, в отличие от турниров по ору чайкой, есть проблема — это интимное действо, могут прилететь обвинения в сутенерстве. Но вы много удивляетесь от новостей вокруг в последнее время? Мне кажется, мы уже привыкли (что планета сошла с ума). Если в следующей итерации лет через 50 на Олимпиаде появится секс — не думаю, что это кого-то сильно удивит.

P. S. Статья, разумеется, не является призывом включить секс в спортивные федерации. Скорее предупреждение — мы обращаем внимание, что расширение понятия спорта и наделение таким статусом брейкданса и прочих традиционных развлечений рано или поздно приведет к очень непростым дилеммам.