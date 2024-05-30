Биография Анастасии Заворотнюк: история Прекрасной няни
Анастасия Заворотнюк
Дата рождения: 3 апреля 1971 года
Место рождения: Астрахань
Рост: 164 см.
Начало карьеры: 1991 год
Дата смерти: 30 мая 2024 года
Детство и юность Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в творческой семье. Ее мама Валентина Борисовна Заворотнюк — народная артистка РСФСР, служила в местном ТЮЗе. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк по профессии был режиссером, работал постановщиком на телевидении. У Насти был старший брат по имени Святослав. В 2018 году он умер от перитонита.
Девочка росла в творческой обстановке, родители постоянно брали ее с собой на работу. В раннем возрасте Анастасию отдали на хореографию в танцевальный ансамбль «Лотос». Также она посещала музыкальную школу. Девочка писала стихи, регулярно принимала участие в конкурсах чтецов. Однажды Настю отправили в пионерский лагерь, именно тогда она окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с творческой сферой. В отличие от других детей, которых заставляли заниматься самодеятельностью, Заворотнюк делала это с большим энтузиазмом.
Когда пришло время поступать, девушка боялась подавать документы в театральный вуз, так как была неуверенной и стеснительной. Поэтому Заворотнюк поступила на исторический факультет в Астраханский государственный педагогический институт. Но уже после окончания первого курса она ушла из учебного заведения и поехала покорять столицу. Из-за закомплексованности Настя провалила вступительные экзамены в ГИТИС. По совету отца она попробовала пойти в школу-студию МХАТ. На удивление самой Заворотнюк, она стала студенткой мастерской Авангарда Леонтьева.
Актерская карьера Заворотнюк
Еще будучи студенткой третьего курса, она начала играть в театре. Дебютной работой Заворотнюк стала роль Жанэт в постановке «Миф о Дон Жуане» в «Табакерке». Когда Анастасия окончила вуз, официально вошла в труппу этого театра. В общей сложности молодая актриса была задействована в 29 спектаклях. Самые запоминающиеся роли — в «Страстях по Бумбарашу», «На дне» и «На всякого мудреца довольно простоты».
Покорять кинематограф Заворотнюк начала в 1991 году. Ее первым фильмом стала драма «Машенька» Тамары Павлюченко, где она исполнила главную роль. Через два года Анастасия предстала в образе путаны в ленте «Лихая парочка».
В 2004-м Заворотнюк пригласили на кастинг нового комедийного сериала «Моя прекрасная няня». Неожиданно для себя актриса была утверждена на роль Вики — няни детей музыкального продюсера Максима Шаталина, которого сыграл Сергей Жигунов. Эта работа сделала ее известной на всю страну и принесла ей ряд наград — «Золотой Остап», ТЭФИ и звание «Телевизионная актриса года» по версии журнала Glamour. В 2008-м вышел последний сезон ситкома. После смерти Любови Полищук, которая исполняла роль матери Вики, рейтинги сильно упали, было принято решение не продлевать сериал.
В 2007 году Анастасия сыграла в боевике Вадима Шмелева «Код апокалипсиса». В 2009-м она предстала в образе подруги писателя в картине «Гоголь. Ближайший». В ее активе также работы в таких фильмах, как «Отдел» (2014), «Служебный роман. Наше время» (2011), «Мамы» (2012), «Хозяйка «Белых ночей»» (2012), «Проклятие спящих» (2017).
В число последних работ Заворотнюк входят сериалы «Каспий 24» (2021, снимали в 2017-м) и «Приставы» (2022, работа велась с 2018-го).
Работа Заворотнюк на телевидении
Анастасия была популярной ведущей многих проектов на телевидении. Среди них — программы «Хорошие песни» на ТВЦ, «Танцы со звездами» на «России». В шоу «Ледниковый период» на Первом канале она была соведущей Марата Башарова, Ирины Слуцкой и Петра Чернышева. Вместе с Дмитрием Дибровым Заворотнюк вела реалити-шоу «Брачные игры», где молодожены определяли, насколько хорошо знают друг друга. С Дмитрием Нагиевым Анастасия была ведущей шоу «Новогодний выпуск. Две звезды» в 2014 году. С Петром Чернышевым — выпуски «Нового утра» на канале НТВ.
В качестве участницы актриса предстала в шоу «Две звезды», здесь она заняла второе место вместе с Михаилом Боярским. После этого несколько раз занимала место члена жюри. В 2012-м Заворотнюк пыталась запустить собственное юмористическое шоу на Первом канале под названием «Настя». Проект был аналогом американской программы One Woman Show. Но из-за низких рейтингов российскую версию закрыли.
Личная жизнь Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Ее первым мужем стал российский бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Мужчина старше актрисы на 12 лет. Заворотнюк и Шварцкопф познакомились в 1993-м после спектакля в «Табакерке», через год поженились. Предприниматель увез супругу в Таллин, где он проживал, однако уже в 1995-м Анастасия вернулась в Россию.
Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. Они встретились случайно, когда оба состояли в браке. В канун Нового года Анастасия села в попутку, за рулем был Стрюков. Заворотнюк в знак благодарности подарили ему и его жене билеты в театр. Однако на спектакль Дмитрий пришел один. Роман развивался стремительно, оба ушли из семей.
«У нас получился какой-то смешной период ухаживания — три дня. А на четвертый день Дима сделал предложение. И все стало понятно. На тот период мы оба были несвободными: он женат, я замужем. Нужно было резко со всем порвать, что мы и сделали. Дима всегда был очень решительный. Никакой свадьбы не было. Даже родителей не пригласили. Тихо отпраздновали вдвоем... Думаю, что наше знакомство было неслучайно. Нас судьба свела», — вспоминала Заворотнюк.
В этом браке родилось двое детей — дочь Анна (1996) и сын Майкл (2004). В 2006-м Анастасия и Дмитрий развелись. Причиной распада стал роман актрисы с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Их отношения продлились два года, но актер принял решение вернуться к бывшей жене.
Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. Звезды познакомились во время съемок шоу «Танцы на льду» в 2007-м.
«Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — рассказывала Заворотнюк.
Осенью 2008-го Анастасия и Петр сыграли тихую свадьбу в кругу близких. Также пара решила обвенчаться в церкви. Весной 2018 года стало известно, что актриса подарила супругу дочь, которую назвали Мила.
Болезнь Анастасии Заворотнюк
В 2019 году актриса перестала сниматься в кино и ушла из театра. В СМИ начали появляться тревожные новости о серьезной болезни любимицы публики. В первое время семья пыталась скрывать информацию о состоянии здоровья Заворотнюк. Однако соседи звезд рассказали, что актриса сильно поправилась и ходит в косынке. Оказалось, после рождения дочери Анастасии поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга).
Пресса писала, что женщина перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Также она находилась в реанимации из-за отека мозга, врачи вводили ее в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го пиар-директор актрисы рассказал, что отек уменьшился и Заворотнюк пришла в себя.
В свой 49-й день рождения Анастасия прервала молчание. Женщина опубликовала пост в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) со словами благодарности поклонникам за добрые пожелания.
В 2020-м актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, сосед актрисы, сделал заявление: Заворотнюк удалось победить болезнь. Однако уже весной 2021-го появилась информация, что у Анастасии случился рецидив и ей снова назначили длительный курс лечения.
Смерть Анастасии Заворотнюк
Родственники долгое время скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Так они оберегали ее от назойливых папарацци. Единственное, что было известно: Заворотнюк находилась в России.
30 мая стало известно: российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая умерла в возрасте 53 лет.
«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — такая запись появилась на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.
«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал агентству ТАСС директор актрисы Станислав Христов. При этом время прощания и дата похорон станут известны позднее.
10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»
- «Неидеальная женщина» (2008)
- «Мамы» (2012)
- «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013)
- «Охота на гауляйтера!» (2012-...)
- «Я больше не боюсь» (2014)
- «Чужая милая» (2015)
- «Провокатор» (2016)
- «Отдел» (2016)
- «Проклятие спящих» (2017)
- «Между нами, девочками. Продолжение» (2018)