Биография Анастасии Заворотнюк: история Прекрасной няни

У актрисы был страшный диагноз — глиобластома.

Анастасия Заворотнюк

Дата рождения: 3 апреля 1971 года

Место рождения: Астрахань

Рост: 164 см.

Начало карьеры: 1991 год

Дата смерти: 30 мая 2024 года

Детство и юность Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в творческой семье. Ее мама Валентина Борисовна Заворотнюк — народная артистка РСФСР, служила в местном ТЮЗе. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк по профессии был режиссером, работал постановщиком на телевидении. У Насти был старший брат по имени Святослав. В 2018 году он умер от перитонита.

Девочка росла в творческой обстановке, родители постоянно брали ее с собой на работу. В раннем возрасте Анастасию отдали на хореографию в танцевальный ансамбль «Лотос». Также она посещала музыкальную школу. Девочка писала стихи, регулярно принимала участие в конкурсах чтецов. Однажды Настю отправили в пионерский лагерь, именно тогда она окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с творческой сферой. В отличие от других детей, которых заставляли заниматься самодеятельностью, Заворотнюк делала это с большим энтузиазмом.

Когда пришло время поступать, девушка боялась подавать документы в театральный вуз, так как была неуверенной и стеснительной. Поэтому Заворотнюк поступила на исторический факультет в Астраханский государственный педагогический институт. Но уже после окончания первого курса она ушла из учебного заведения и поехала покорять столицу. Из-за закомплексованности Настя провалила вступительные экзамены в ГИТИС. По совету отца она попробовала пойти в школу-студию МХАТ. На удивление самой Заворотнюк, она стала студенткой мастерской Авангарда Леонтьева.

Анастасия Заворотнюк. Фото Global Look Press

Актерская карьера Заворотнюк

Еще будучи студенткой третьего курса, она начала играть в театре. Дебютной работой Заворотнюк стала роль Жанэт в постановке «Миф о Дон Жуане» в «Табакерке». Когда Анастасия окончила вуз, официально вошла в труппу этого театра. В общей сложности молодая актриса была задействована в 29 спектаклях. Самые запоминающиеся роли — в «Страстях по Бумбарашу», «На дне» и «На всякого мудреца довольно простоты».

Покорять кинематограф Заворотнюк начала в 1991 году. Ее первым фильмом стала драма «Машенька» Тамары Павлюченко, где она исполнила главную роль. Через два года Анастасия предстала в образе путаны в ленте «Лихая парочка».

В 2004-м Заворотнюк пригласили на кастинг нового комедийного сериала «Моя прекрасная няня». Неожиданно для себя актриса была утверждена на роль Вики — няни детей музыкального продюсера Максима Шаталина, которого сыграл Сергей Жигунов. Эта работа сделала ее известной на всю страну и принесла ей ряд наград — «Золотой Остап», ТЭФИ и звание «Телевизионная актриса года» по версии журнала Glamour. В 2008-м вышел последний сезон ситкома. После смерти Любови Полищук, которая исполняла роль матери Вики, рейтинги сильно упали, было принято решение не продлевать сериал.

В 2007 году Анастасия сыграла в боевике Вадима Шмелева «Код апокалипсиса». В 2009-м она предстала в образе подруги писателя в картине «Гоголь. Ближайший». В ее активе также работы в таких фильмах, как «Отдел» (2014), «Служебный роман. Наше время» (2011), «Мамы» (2012), «Хозяйка «Белых ночей»» (2012), «Проклятие спящих» (2017).

В число последних работ Заворотнюк входят сериалы «Каспий 24» (2021, снимали в 2017-м) и «Приставы» (2022, работа велась с 2018-го).

Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк. Фото Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Работа Заворотнюк на телевидении

Анастасия была популярной ведущей многих проектов на телевидении. Среди них — программы «Хорошие песни» на ТВЦ, «Танцы со звездами» на «России». В шоу «Ледниковый период» на Первом канале она была соведущей Марата Башарова, Ирины Слуцкой и Петра Чернышева. Вместе с Дмитрием Дибровым Заворотнюк вела реалити-шоу «Брачные игры», где молодожены определяли, насколько хорошо знают друг друга. С Дмитрием Нагиевым Анастасия была ведущей шоу «Новогодний выпуск. Две звезды» в 2014 году. С Петром Чернышевым — выпуски «Нового утра» на канале НТВ.

В качестве участницы актриса предстала в шоу «Две звезды», здесь она заняла второе место вместе с Михаилом Боярским. После этого несколько раз занимала место члена жюри. В 2012-м Заворотнюк пыталась запустить собственное юмористическое шоу на Первом канале под названием «Настя». Проект был аналогом американской программы One Woman Show. Но из-за низких рейтингов российскую версию закрыли.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым. Фото Global Look Press

Личная жизнь Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Ее первым мужем стал российский бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Мужчина старше актрисы на 12 лет. Заворотнюк и Шварцкопф познакомились в 1993-м после спектакля в «Табакерке», через год поженились. Предприниматель увез супругу в Таллин, где он проживал, однако уже в 1995-м Анастасия вернулась в Россию.

Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. Они встретились случайно, когда оба состояли в браке. В канун Нового года Анастасия села в попутку, за рулем был Стрюков. Заворотнюк в знак благодарности подарили ему и его жене билеты в театр. Однако на спектакль Дмитрий пришел один. Роман развивался стремительно, оба ушли из семей.

«У нас получился какой-то смешной период ухаживания — три дня. А на четвертый день Дима сделал предложение. И все стало понятно. На тот период мы оба были несвободными: он женат, я замужем. Нужно было резко со всем порвать, что мы и сделали. Дима всегда был очень решительный. Никакой свадьбы не было. Даже родителей не пригласили. Тихо отпраздновали вдвоем... Думаю, что наше знакомство было неслучайно. Нас судьба свела», — вспоминала Заворотнюк.

В этом браке родилось двое детей — дочь Анна (1996) и сын Майкл (2004). В 2006-м Анастасия и Дмитрий развелись. Причиной распада стал роман актрисы с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Их отношения продлились два года, но актер принял решение вернуться к бывшей жене.

Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. Звезды познакомились во время съемок шоу «Танцы на льду» в 2007-м.

«Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — рассказывала Заворотнюк.

Осенью 2008-го Анастасия и Петр сыграли тихую свадьбу в кругу близких. Также пара решила обвенчаться в церкви. Весной 2018 года стало известно, что актриса подарила супругу дочь, которую назвали Мила.

Анастасия Заворотнюк. Фото Соцсети

Болезнь Анастасии Заворотнюк

В 2019 году актриса перестала сниматься в кино и ушла из театра. В СМИ начали появляться тревожные новости о серьезной болезни любимицы публики. В первое время семья пыталась скрывать информацию о состоянии здоровья Заворотнюк. Однако соседи звезд рассказали, что актриса сильно поправилась и ходит в косынке. Оказалось, после рождения дочери Анастасии поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга).

Пресса писала, что женщина перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Также она находилась в реанимации из-за отека мозга, врачи вводили ее в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го пиар-директор актрисы рассказал, что отек уменьшился и Заворотнюк пришла в себя.

В свой 49-й день рождения Анастасия прервала молчание. Женщина опубликовала пост в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) со словами благодарности поклонникам за добрые пожелания.

В 2020-м актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, сосед актрисы, сделал заявление: Заворотнюк удалось победить болезнь. Однако уже весной 2021-го появилась информация, что у Анастасии случился рецидив и ей снова назначили длительный курс лечения.

Смерть Анастасии Заворотнюк

Родственники долгое время скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Так они оберегали ее от назойливых папарацци. Единственное, что было известно: Заворотнюк находилась в России.

30 мая стало известно: российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая умерла в возрасте 53 лет.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — такая запись появилась на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.

«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал агентству ТАСС директор актрисы Станислав Христов. При этом время прощания и дата похорон станут известны позднее.

10 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

«Неидеальная женщина» (2008)

«Мамы» (2012)

«Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013)

«Охота на гауляйтера!» (2012-...)

«Я больше не боюсь» (2014)

«Чужая милая» (2015)

«Провокатор» (2016)

«Отдел» (2016)

«Проклятие спящих» (2017)

«Между нами, девочками. Продолжение» (2018)

Социальные сети Анастасии Заворотнюк