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Сегодня, 14:45

Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга

Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Отдел спорта «СЭ»
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Победители чемпионата мира по сексу
Победители чемпионата мира по сексу.
Фото скриншот из видео
Очередной скандальный турнир, в котором должно быть столько любви.

В XXI веке понятие спорта разрывается — люди соревнуются в турнирах по пощечинам, шахбоксу, хоббихорсингу или скачкам на деревянной лошадке и, наконец... по сексу. Второй год подряд Шведская федерация секса во главе с аферистом Драганом Братичем проводит крупный турнир, и кажется, на этот раз он удался (если такой термин вообще уместен для такого мероприятия). Хотя снова из-за скандалов завершился досрочно.

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Как все началось?

В июне 2023 года в шведском Гетеборге уже проходил чемпионат Европы по сексу, который больше напоминал скандальное телешоу. Участники сообщили, что организаторы не проводили трансляцию соревнований, а также не обеспечили тестирование на ВИЧ и не заплатили «спортсменам». Участница с Украины захотела рассказать в соцсетях о царящих на чемпионате порядках, но прямо в процессе съемок подверглась нападению со стороны Братича.

Тем не менее шведы (если таковыми можно считать людей по фамилии Братич) не успокоились и через девять месяцев провели уже чемпионат не Европы, а мира! С участниками из Швеции, Украины, Италии, Великобритании, США, Колумбии, Ирана и других стран. Проходил «турнир» в испанской Малаге.

Изначально планировалось, что мероприятие продлится до 5 апреля, однако, как сообщают СМИ, некоторые участники «получили серьезные травмы из-за интенсивности сексуальных занятий», а еще несколько человек были дисквалифицированы «за употребление допинга». Невольно удивишься пуританству и самоотдаче этих парней и девушек.

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Победа Украины

Тем не менее на этот раз результаты зафиксировать удалось. Чемпионом мира среди мужчин стал Capital Eric из Италии, а среди женщин — украинская участница Nausi Love, в миру известная как Олеся Приходько, выступавшая почему-то под флагом Швеции. Интересно, при смене спортивного гражданства в сексе отбывают карантин?

Сообщается, что украинская спортсменка смогла удовлетворить мужчин 210 раз, а итальянец — 41 раз женщин. Кажется, вопроса, кто круче занимается сексом — украинские девушки или итальянские мужчины, возникать не должно. Правда, себя Приходько называет интерсекс-персоной — она родилась без «внутренних частей вагины», однако потом исправила это хирургическим путем. Также она «очарована странным и непристойным, магическим и духовным», предпочитает «инновационные средства», и для нее «не бывает ничего необычного».

Участники мемпионата мира по сексу
Фото скриншот из видео

Турнир проходил в 11, прости господи, категориях:

1. Соблазнение участника
2. Массаж
3. Массаж «эротических зон» на теле участника
4. Предварительные ласки
5. Оральный секс
6. Проникновение
7. Триггер: как долго участник может демонстрировать свою выносливость против другого участника
8. Внешний вид половых органов
9. Художественное исполнение позы
10. Креативность в изменении позы
11. Выносливость и количество оргазмов за указанное время.

Оценки ставили судьи, также свое голосование было у зрителей, «матчи» транслировались в интернете на платных ресурсах.

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Мужья и допинг

Вообще среди участников были и другие забавные персонажи. Одну из американок зовут Синди Кроуфорд (надеемся на совпадение), а 37-летний американец Джакс Суэллер без зазрения совести объявил, что его дома ждут жена и трое детей, но он хочет «кайфануть» и «воплощает мечту каждого мужчины». Ох уж этот правдоруб! Вот Капитано Эрик приехал прямо на чемпионат со своей женой. Настоящая итальянская верность и укрощение строптивого.

Интересно, что с выбыванием участников произошла оказия. Снимали их якобы из-за травмы и употребления наркотиков и алкоголя, что запрещается уставом федерации. Однако сами выбывшие обвинили организаторов в сутенерстве и отказе выплатить деньги за участие. Устроители в ответ заявили, что положенные участникам суммы будут выплачены позже. В начале соревнований первенство удерживала шведка Анна Виктория, но она была дисквалифицирована — так что к победе Украины могут быть вопросы. Прошлогодняя победительница Евро-2023 Мария Задравец была снята без объяснения причин.

Остается дождаться, когда на вид спорта с такой географией наконец обратит внимание МОК или другие ответственные организации. И зрелищно, и мирную Олимпийскую хартию не нарушает, и селить можно не в Олимпийской деревне, а в любой гостинице.

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