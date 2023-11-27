История Анны Кастеровой: работа на спортивном телевидении и роман с Евгением Малкиным

Анна Кастерова

Дата рождения: 21 сентября 1984 года.

Место рождения: Зеленоград (Московская область).

Рост: 170 см. Вес: 55 кг.

Начало карьеры: 2006 год.

Детство и юность

Анна Кастерова родилась 21 сентября 1984 года в Зеленограде (административный округ Москвы). Ее родители были еще студентами, когда поженились, поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Когда ей исполнилось 15 лет, в семье родился еще один ребенок — младший брат Александр. С ним у нее сложились хорошие отношения, она помогала маме купать, пеленать и укладывать его. Дети росли в атмосфере любви и тепла, их учили всегда друг с другом делиться.

«Я росла в большой и дружной семье. В нашем доме было не принято повышать голос, отчитывать, что-то запрещать. Если на всех была одна долька шоколада, она ходила по кругу: каждый откусывал по кусочку и последний оставался нетронутым — любой из нас хотел, чтобы он достался другому», — рассказывала Кастерова Marie Claire.

В школе девочка училась на одни пятерки, принимала участие в олимпиадах. Также посещала кружки по рисованию и вышиванию. Вскоре Анна поняла, что хочет стать телеведущей. Однако родители хотели, чтобы их дочь получила фундаментальное образование, поэтому был выбран факультет психологии Московского педагогического университета.

Фото Global Look Press

Карьера на телевидении

Сразу после окончания института благодаря яркой внешности Анна быстро смогла построить карьеру на телевидении. 22-летняя девушка в 2006 году получила должность редактора и ведущей программы «Москва: инструкция по применению» на телеканале ТНТ.

Популярность к ней пришла, когда Кастерова стала ведущей информационной программы «Вести.ru. Пятница» на телеканале «Россия-2». Анна рассказывала о событиях России и мира, новостях науки, новых технологиях. Ее легкий стиль и манера подачи информации нравились зрителям, поэтому у программы были хорошие рейтинги. Кастерову часто приглашали на другие проекты ВГТРК. Так, с 2012 года она была соведущей Александра Радькова в программе «PROтуризм» на «России-24». Параллельно вела реалити-шоу «Академия GT» на «России-2». В 2014 году работала в программе «Я — полицейский» на том же телеканале.

Также в 2012-м она работала на НТВ в программе «Центральное телевидение» совместно с Вадимом Такменевым.

После этого Кастерова все чаще стала появляться на спортивном телевидении. С 2011 по 2012 год Анну постоянно приглашали в качестве гостя на футбольное шоу «Удар головой», где ведущим был Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ).

С 2013 по 2015 год вела информационно-аналитическую передачу «Большой спорт», где болельщики наряду с журналистами ездили по спортивным аренам России и мира. В программе обсуждались разные виды спорта — от тенниса и «Формулы-1» до прыжков в воду.

Также в этот период Кастерова вела ежедневную информационную программу «Панорама дня. Live» в прямом эфире. В ней освещались важные спортивные события дня.

Фото Соцсети

Личная жизнь

Однажды Евгений Малкин, смотря телевизор, увидел Кастерову в эфире одной из спортивных программ. Она настолько понравилась хоккеисту сборной России, что он через знакомых нашел ее номер телефона. Форвард «Питтсбурга» написал скромное сообщение: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба». Так у них завязалось общение, они обсуждали новости спорта, интересовались делами друг друга. Со временем дружба переросла в отношения. Спортсмен красиво ухаживал за возлюбленной, несмотря на расстояние между парой (он — в США, девушка — в России).

На первую годовщину он устроил поистине незабываемый сюрприз. Анне позвонили и попросили выйти из дома, на первом этаже подъезда ее ждал живой тигр с плакатом «Нам один год». Животное было выбрано неслучайно: телеведущая увлекается астрологией, а хоккеист родился в год Тигра. Именно так она его ласково и называет. Организовывать сюрприз помогал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Спустя год отношений Малкин предложил избраннице переехать в США, однако Кастерова долго сомневалась и не хотела бросать работу, которую она любит. Однако когда телеканал «Россия-2» закрылся, девушку уже ничего так не держало в России, Анна собрала вещи и отправилась за океан.

В 2016 году молодые люди сыграли свадьбу. В этом же году в новоиспеченной семье в одной из клиник Нью-Йорка появился на свет мальчик, которого назвали Никита. Малкин присутствовал при родах.

Хоккеист был рад появлению первенца: «Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребенка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться еще лучше. Наша семья — мой тыл. Очень благодарю жену за все, что она для нас с сыном делает».

Мальчик пошел по стопам своего звездного отца, играет в хоккей. Однако родители не хотят давить на ребенка, свое будущее он должен выбрать сам. Никите также нравится баскетбол, а его любимым игроком является Майкл Джордан. Анна и Евгений на день рождения подарили сыну автограф его кумира.

Фото Соцсети

Анна Кастерова сейчас

Анна погрузилась в воспитание наследника. Сейчас ее образ жизни выстроен вокруг семьи.

«В Питтсбурге в основном все время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Евгений — звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь дома», — делится Кастерова.

Семья проживает в элитном пригороде Питтсбурга в городке Сеуикли. Роскошный особняк обошелся Евгению в 2008 году в 1,5 миллиона долларов. Его соседи — владелец «Пингвинз» Марио Лемье и капитан команды Сидни Кросби. Рядом с его домом Евгений купил и небольшую виллу для своих родителей.

В 2020 году Анна приняла решение жить на две страны. В Москве получила работу на «Матч ТВ» и вела программу «Все на Матч!». Однако окончательно перебраться в Россию она не планирует. Периодически Кастерова появляется в эфире спортивного телевидения.