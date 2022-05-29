Суперзвезда российского ТВ бросила карьеру ради легенды НХЛ Малкина, но тот уже семь лет динамит ее со свадьбой

«Привет! Это Евгений Малкин. Можно я буду тебе писать?»

В начале прошлого десятилетия на канале «Россия-2» выходила культовая и прорывная для нашего спортивного телевидения программа «Удар головой». Там, например, свои самые легендарные хайлайты выдал Александр Бубнов. Еще один ключевой залог успеха — секс-символ холдинга ВГТРК Анна Кастерова, которую операторы показывали чуть ли не половину экранного времени. Ведущий и гости «Удара головой» так и шутили, что ноги Кастеровой делают 50 процентов рейтинга.

На самом деле 25, потому как она чередовалась с другой эффектной теледивой Ириной Шадриной, бывшей женой футболиста казанского «Рубина», чье имя было главной интригой каждого выпуска. Поэтому и Кастерову подозревали в романе с кем-то из футбольной среды. Тем удивительнее было узнать, что бойфренд Анны — звезда «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Как когда-то Дэвид Бекхэм влюбился в Викторию Адамс через экран, так и Джино заприметил Анну благодаря телевидению. Сразу разузнал ее номер и написал.

«Он увидел меня по телевизору, где-то раздобыл номер. Это несложно с его связями. И просто написал: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать?» Вдруг у нас получится какая-то дружба...», — призналась Кастерова в интервью официальному русскоязычному сайту НХЛ.

Получилась не просто дружба. Сначала хоккеист и телезвезда переписывались, обсуждали новости, прикалывались друг над другом. Пока вдруг Евгений не решился на свидание во время отпуска. Вот такими урывками они и стали встречаться. Полгода Малкин проводил за океаном, а потом ненадолго прилетал в Москву к Кастеровой и устраивал ей романтические сюрпризы. Подробностями девушка охотно делилась с журналистами.

«Женя летел на чемпионат мира в Минск из Питтсбурга. Но не сказал, что поменял планы — отправился через Москву на день раньше. Подговорил мою подругу, чтобы вывела меня в ресторан. Я иду с ней, ничего не знаю. И когда мы увиделись с Женей... Это была такая буря эмоций! Мы же полгода не виделись. Я никак не ждала его в Москве. Это был очень красивый ход с его стороны», — рассказала телеведущая сайту НХЛ.

Главное романтическое безумие Малкина — трюк с настоящим тигром. На годовщину отношений с Кастеровой он подговорил знаменитого дрессировщика Эдгара Запашного и пришел с его питомцем прямо к подъезду телезвезды. В зубах животное держало плакат с надписью «Нам один год».

Евгений Малкин и Анна Кастерова. личные соцсети Анны Кастеровой

Временные трудности

Отношения дошли до логичного продолжения. Пора было съезжаться и налаживать совместный быт. Но с этим возникли проблемы. У обоих были успешные карьеры в разных частях света. Бросать их и полностью менять свою жизнь — слишком тяжелый шаг для каждого. Малкин отлично устроился в Америке. Стал одним из самых крутых и популярных хоккеистов НХЛ. Здесь у него все — деньги, недвижимость и так далее.

Можно было, конечно, все это оставить да рвануть в КХЛ. Только родной Магнитогорск и даже Москва с Петербургом вряд ли были в детских мечтах Малкина. Еще школьником Женя грезил об НХЛ, что нашло отражение в пророческом сочинении на тему: «Кем я буду, когда вырасту». Правда, там Джино — звезда «Детройта», но это уже другой разговор.

У Кастеровой тоже исполнились все ее самые смелые фантазии. Она — телезвезда, лицо и секс-символ российского спортивного телевидения. Что-то менять и отказываться от всего этого ради перспективы стать американской домохозяйкой — не комильфо. Поэтому пара никак не могла начать совместную жизнь. Появились даже слухи о расставании.

Анна смогла совершить самопожертвование. Кастерова отправилась в США и оставила телекарьеру. А вскоре забеременела и родила Евгению сына Никиту.

Свадьба, которой не было

Все вроде бы шло к свадьбе. Модные журналы предвкушали помпезное пиршество и пафосную церемонию, но ничего такого не случилось до сих пор. Свои отношения Евгений и Анна узаконили еще в 2016 году. Тихо расписались в Нью-Йорке без всякого торжества. Хотя на примере Александра Радулова мы знаем, какие свадьбы бывают у хоккеистов.

«Да, мы действительно зарегистрировали наши отношения с Евгением. Решили расписаться в Америке, а свадьбу сыграть позже. Со страной пока не определились. Не до этого», — поделилась новостями с журналом «СтарХит» жена звезды НХЛ.

Так и решают со страной уже семь лет. И вряд ли что-то определится нынешним летом. Там снова будет не до этого. Малкин вполне может стать неограниченно свободным агентом, а это поиски нового клуба, переезд, адаптация на новом месте. Какая может быть свадьба?

Но Анна не жалуется. Живет с супругом душа в душу, воспитывает сына и наслаждается жизнью. С последним пунктом сложно из-за вездесущих поклонников. Но Кастерова призналась, что уже ко всему привыкла.

«Я привыкла к постоянному присутствию в нашей жизни поклонников Евгения. И с пониманием отношусь к всевозможным фанатским проявлениям. Во-первых, это придает ему уверенности. Все-таки чувствовать себя суперменом очень важно в его профессии», — рассказала Анна в интервью PeopleTalk.

Хотя привыкнуть к такому почти нереально. Из-за популярности мужа девушка не может с ним просто куда-то выйти за пределы дома. Сразу налетят фанаты.

«Все очень банально. Когда идет серия домашних матчей и мы в Питтсбурге, то большую часть времени проводим дома. Гуляем по территории, готовим ужин. Женя может заказать где-то свежую рыбу. Это лучшее время. Выйти куда-то без внимания невозможно. Женя — суперстар. Уединение и спокойствие мы получаем только дома», — жаловалась Кастерова официальному сайту НХЛ.

Евгений Малкин и Анна Кастерова. личные соцсети Анны Кастеровой

Тем не менее жена не декабриста, но хоккеиста все героически терпит и продолжает ежедневно жертвовать своими интересами.

«Приходится ли чем-то жертвовать? Конечно. У нас если папа днем спит, значит, мы все спим с ним вместе. Если день игры, весь распорядок дня так или иначе подстроен под Евгения. Но поначалу было сложно. Я до 16 лет росла единственным ребенком в семье, привыкла, что все концентрируются на мне и моих интересах», — заявила супруга Малкина RT.

И при всем этом их отношения кажутся идеальными. В СМИ не появляется никакой информации о ссорах, разладах или о чем-то подобном. Наоборот, Анна в каждом интервью старается подчеркнуть достоинства мужа.

«Жены и родственники игроков «Питтсбурга» в течение сезона и плей-офф сидят, как и все, на трибунах. В свои ложи Малкин и Кросби приглашают особых гостей. Более 10 лет игроки отдают лучшие места благотворительным организациям и детям с ограниченными возможностями», — рассказала Кастерова в своем профиле в соцсети.

Девушка ревностно защищает супруга от нападок недоброжелателей, фанатов других клубов и даже соперников. Например, Анну очень возмутил силовой прием защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена против ее благоверного в недавнем матче плей-офф: «55-й лучше бы так на жену свою прыгал», — написала она в популярной сети.

Может показаться, что своей жизни у Кастеровой нет, она полностью посвятила себя Малкину. Но это не совсем так. Во время пандемийных и других пауз в НХЛ Анна даже смогла вернуться к своему любимому делу и снова вышла в эфир спортивного ТВ.

Снаружи их отношения с Евгением почти идиллия. Некоторые хейтеры-завистники смотрят под другим углом и делают иные выводы. Часто про хоккеистов говорят, что девушки им нужны для статусности — как красивые картинки и некое развлечение. А сами женщины жертвуют всем из-за больших денег спортсменов и дополнительной популярности от совместной жизни с ними.

Хочется верить, что это не так. Что русские Бекхэмы будут жить, как у нас полагается, долго и счастливо. А свадьбу отгуляют когда-нибудь потом. В конце концов, так ли это важно для людей, которые искренне любят и наслаждаются друг другом?