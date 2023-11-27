Девять ножевых и смерть сообщника в отделении полиции. Боец ММА подозревается в жестоком убийстве женщины

Карен Тороян уже не впервые имеет проблемы с законом.

В Новороссийске трое мужчин похитили 38-летнюю женщину, после чего увезли ее в лес и убили. Одним из преступников оказался боец смешанных единоборств Карен Тороян.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщину похитили 25 ноября примерно в 8 утра. Она села в свой BMW X6 и поехала на тренировку в спортзал на Пионерской, после чего перестала выходить на связь. Супруг женщины почти сразу заявил в полицию о пропаже жены, которую спустя двое суток нашли мертвой в лесу в районе кладбища «Кабахаха».

На теле убитой множественные ножевые ранения, а ее автомобиль пропал. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день. Ими оказались 29-летний боец MMA Карен Тороян, а также два его приятеля — 30-летний Ридван Алиев и 33-летний Ашот Агаян.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следствие, сначала двое из них утром 20 ноября напали на владельца автомобиля, засунули его в багажник, чтобы использовать машину для похищения женщины, однако в тот день она не вышла из дома, и водителя отпустили. Вторую попытку подозреваемые предприняли через четыре дня, когда завладели автомобилем Hyundai Matrix, снова поместив водителя в багажник. Они напали на женщину возле дома и посадили ее в салон машины.

Карен Тороян. Фото Скриншот трансляции

Жертву привезли в СНТ «Лесная поляна», где, по версии следствия, Алиев отвел женщину вглубь леса и не менее девяти раз ударил ножом, в результате потерпевшая скончалась на месте. Водителя машины освободили из багажника позже в селе Мысхако.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение» и «Убийство». Во время допроса Алиеву стало плохо. При задержании его застали за употреблением наркотиков, и в отделе полиции он скончался от передозировки. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести, разбой и находился под административным надзором.

Карен Тороян провел три профессиональных поединка в ММА, выиграв только один из них. Все три боя спортсмена состоялись в 2017 году и завершились досрочно. У Торояна уже есть судимость за вымогательство, хищение оружия, сбыт наркотиков и кражу.