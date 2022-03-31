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Сегодня, 18:03

Губерниев — о словах министра спорта Великобритании: «Ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно»

Губерниев отреагировал на слова министра спорта Великобритании о российских атлетах
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Великобритании о восприятии России как изгоя в мировом спорте.

«Можем ли мы сейчас что-то сделать с министром спорта Великобритании? Ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно. Они проводят соревнования, накладывают жесткие санкции на наших бизнесменов. На данный момент я не вижу выхода из ситуации кроме ведения переговоров, попыток вернуться в большой спорт. Нужно ли осуждать? А толку-то. От этого Медведева допустят на Уимблдон? Нужны другие шаги. Чтобы разговаривать с позиции силы с такими странами, как Великобритания, нужно экономику развивать. Чтобы к нам приезжали английские бизнесмены и покупали ярославский «Шинник», как Усманов и Абрамович», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что к россиянам следует относиться как к изгоям.

Дмитрий Губерниев
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