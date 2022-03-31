В МИД РФ прокомментировали заявление министра спорта Великобритании о российских спортсменах

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Многие нынешние британские министры думают о себе больше, чем они того заслуживают. Виной всему дурные манеры и плохое образование. Мои соболезнования», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.