В Госдуме РФ оценили поведение украинской делегации на Конгрессе ФИФА

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поведение украинской делегации на минувшем Конгрессе ФИФА.

«У всех спортивных федераций Украины есть четкая позиция от руководства страны: на всех международных форумах, на всех конференциях, на всех мероприятиях, связанных с международной деятельностью, везде вести деструктивную работу, направленную против РФ. По различным видам спорта, по всему, что связано с Россией. И мы четко понимаем, что украинская делегация отрабатывает свою зарплату. Есть четкий регламент проведения крупных международных мероприятий, есть повестка дня. Ее надо изучать и действовать по регламенту, вести себя прилично. К сожалению, на многих политических, экономических, спортивных мероприятиях все уже привыкли, что совершенно бескультурно, непрофессионально ведут себя украинские делегации. У них такая задача, они отрабатывают свою зарплату. Пройдет время, я думаю, что ребята успокоятся и поймут, что надо выстраивать конструктивный деловой разговор, а не вести себя по-хамски. От них уже все устали, но относятся к ним с пониманием, сожалением, сочувствием. Вчера были приняты решения, теперь украинской делегации нужно внимательно относиться к выполнению этих решений», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На конгрессе ФИФА, прошедшем в Дохе (Катар), ФИФА не рассматривала вопрос об отстранении РФС. В свою очередь, посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко предлагал лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в Международной федерации футбола (ФИФА).