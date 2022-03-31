Министр спорта Великобритании заявил, что к российским спортсменам следует относиться как к изгоям

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон поделился мнением об участии российских спортсменов в международных турнирах.

«Политика правительства Великобритании заключается в том, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте. К россиянам следует относиться как к изгоям, и это остается в силе», — приводит слова Хаддлстона Mirror .

Напомним, что международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.