Жена Безбородова призналась, что считала сына Стаса Пьехи ребенком из неблагополучной семьи
Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» призналась, что считала, что сын Стаса Пьехи из неблагополучной семьи. Также женщина извинилась перед звездной семьей.
«Я не знала, кто это такие. Я вообще считала, что напротив живет какая-то неблагополучная семья.
Я еще раз приношу извинения вам, Стас, потому что вы отец. Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — заявила Безбородова.
Напомним, в коттеджном поселке Рощино под Петербургом между семьей Безбородовых и Пьехи произошел неприятный инцидент. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.
Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю