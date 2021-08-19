Жена Безбородова рассказала свою версию истории нападения на сына Стаса Пьехи

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказала свою версию о нападении на сына Стаса Пьехи Петра.

Женщина заявила, что ребенок все время пакостничал и склонял к вандализму других детей. 20 июля Петр проник на территорию ее коттеджа и проколол бассейн карандашом. После этого поступка она просто схватила за руку ребенка и повела к матери.

Безбородова сообщила, что уже извинилась перед семьей Пьехи.

«Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию», — рассказала Безбородова.

Напомним, инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.