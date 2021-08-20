В России за сутки выявлено 20 992 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 785 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 20 351 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1925), Санкт-Петербурге (1691), Московской области (1029), Свердловской области (517) и Нижегородской области (506).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 705 523 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человек.